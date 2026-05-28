El presunto agresor se desplazó en coche desde Navarra hasta la localidad riojana, donde atacó a la víctima de 26 años con un objeto contundente en plena calle.

LOGROÑO – La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 31 años como presunto autor de la muerte a golpes de un joven de 26 años en la localidad de Fuenmayor (La Rioja). El trágico suceso ocurrió en la madrugada de este jueves, 28 de mayo, en una zona céntrica del municipio.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:43 horas, momento en el que un ciudadano dio la voz de alarma tras presenciar una fuerte agresión en una calle cercana a las piscinas municipales. Al personarse en el lugar, las patrullas de la Guardia Civil localizaron a la víctima gravemente herida en el suelo y, a escasos metros, a una mujer y a un niño. A pesar de las maniobras de asistencia sanitaria de urgencia realizadas por los propios agentes en el sitio, el joven falleció debido a la gravedad de las lesiones.

El agresor viajó desde Navarra

Según las primeras investigaciones y los datos facilitados por el alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso, el presunto agresor reside en una localidad navarra cercana, desde donde se desplazó en coche hasta el municipio riojano. Allí agredió a la víctima con un objeto contundente que aún no ha sido especificado por las autoridades. El sospechoso fue detenido por los agentes en el mismo lugar de los hechos.

Víctima y traslados sanitarios La víctima mortal es un joven de 26 años, natural de Portugal y con residencia en Logroño, quien al parecer llevaba poco tiempo viviendo en Fuenmayor. Tras el suceso, una mujer que se encontraba en el lugar tuvo que ser evacuada al hospital para una evaluación médica. El propio detenido también fue trasladado a un centro sanitario para verificar su estado de salud antes de ser conducido a las dependencias de la Guardia Civil en Logroño.

Conmoción en el municipio

El suceso ha provocado una profunda sorpresa y consternación entre los vecinos de Fuenmayor, una localidad de unos 3.200 habitantes situada a 14 kilómetros de la capital riojana.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil en La Rioja se han hecho cargo de la investigación. Actualmente, la zona del crimen permanece acordonada por las fuerzas de seguridad, que trabajan en la reconstrucción de los hechos para esclarecer las causas y el móvil de la agresión. El Instituto Armado ha comunicado que no facilitará más datos hasta que concluyan las actuaciones policiales.