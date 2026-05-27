MÁLAGA. — La Policía Nacional, en una operación conjunta con Europol y la Policía de Serbia, ha desarticulado una organización criminal de ámbito internacional dedicada, presuntamente, al tráfico ilícito de migrantes de nacionalidad cubana. El operativo policial ha culminado con la detención de ocho personas que operaban en una red con presencia tanto en España como en el país balcánico.

Según informaron este miércoles fuentes policiales, la organización criminal utilizaba una compleja ruta transnacional para sortear los controles fronterizos. El trayecto comenzaba con un vuelo desde Cuba hasta Belgrado (Serbia). Una vez en el país balcánico, los migrantes eran trasladados por carretera en vehículos particulares con destino a España, cruzando de forma clandestina un largo itinerario que incluía pasos por Macedonia del Norte, Grecia, Italia y Francia.

Se estima que la red habría facilitado la entrada ilegal en territorio español de, al menos, 40 ciudadanos de origen cubano. Por este trayecto y la gestión documental, la organización cobraba a los migrantes cantidades que rondaban los 3.000 euros por persona.

Detenciones en Málaga y Zamora

El operativo policial se ha concentrado principalmente en la provincia de Málaga, donde los agentes han arrestado a siete personas. La octava detención se ha llevado a cabo en la provincia de Zamora.

Entre el total de los ocho arrestados se encuentran dos de los máximos responsables de la trama criminal. A los cabecillas de la red se les imputan los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, falsedad documental y blanqueo de capitales.