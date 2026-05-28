España se encamina hacia otra jornada estable este jueves, 28 de mayo de 2026, con predominio de cielos poco nubosos o despejados y probabilidad de lluvia 0% en las capitales analizadas a partir de los datos públicos de AEMET. Las temperaturas, de acuerdo con las previsiones por capital, se mantienen en valores altos en el interior y el sur, mientras que en el extremo norte y algunas zonas atlánticas dominan nubes más persistentes, aunque sin señales de precipitaciones.

El viento sopla en general con intensidades moderadas, con componentes variables según la zona: del sureste en el centro peninsular y el mediterráneo, del este en el norte, y del noroeste en áreas del noroeste, además de brisas más marcadas en islas y algunos puntos del entorno atlántico.

Norte peninsular

En el norte, el tiempo muestra un perfil más fresco relativo y con nubes todavía presentes en algunas áreas. Bilbao registrará una máxima de 37°C y una mínima de 19°C, con poco nuboso y viento del E 10 km/h, además de probabilidad de lluvia 0%. En paralelo, en el noroeste según el dato aportado para Coruña, A, se esperan máx 21°C y mín 16°C, con muy nuboso y viento del NO 15 km/h, igualmente con 0% de lluvias.

En términos prácticos, la jornada será de predominio seco: la combinación de nubes y brisas no se traduce en precipitaciones, por lo que el día puede aprovecharse, especialmente en horas centrales donde las temperaturas, al menos en capitales como Bilbao, se elevan con facilidad.

Centro peninsular

El interior peninsular se calienta con fuerza. En Madrid, la previsión para el jueves indica máxima 34°C y mínima 19°C, bajo poco nuboso y con viento SE 10 km/h. La probabilidad de lluvia se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de una jornada estable y dominada por la radiación.

También en Zaragoza se esperan condiciones similares: máxima 37°C y mínima 20°C, con poco nuboso y viento SE 5 km/h. Al igual que en el resto de capitales citadas, no se prevén lluvias (0%).

Sur peninsular

El sur mantiene un ambiente cálido, con cielos mayormente limpios y sin expectativa de precipitaciones. En Sevilla, se anuncian máxima 37°C y mínima 18°C, con poco nuboso y viento SO 10 km/h. La probabilidad de lluvia es 0%, por lo que la jornada se perfila especialmente seca y soleada en comparación con otros momentos del año.

En Ceuta, el termómetro será más moderado: máxima 23°C y mínima 18°C, con poco nuboso y viento SE 5 km/h. De nuevo, 0% de lluvia según el dato de AEMET por capital.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo, el día combina estabilidad atmosférica con temperaturas agradables a cálidas. Barcelona aparece con despejado, máxima 32°C y mínima 21°C, y viento SE 10 km/h. La probabilidad de lluvia vuelve a figurar en 0%, por lo que no se esperan chubascos.

Para València (según el dato aportado para “otras”), la previsión marca máxima 30°C y mínima 17°C, con poco nuboso y viento E 10 km/h, también con lluvia 0%. En conjunto, la costa mediterránea se presenta como una de las zonas más favorables para planes al aire libre, especialmente a lo largo de la mañana y primeras horas de la tarde.

Islas Baleares

En las islas, el ambiente se mantiene estable y con viento que puede sentirse en la costa. Para Palma, AEMET indica máxima 30°C y mínima 14°C, con poco nuboso y viento SO 15 km/h. La probabilidad de lluvia es 0%, por lo que no se esperan precipitaciones en la jornada.

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La combinación de temperaturas con bajada nocturna notable (mínima 14°C) sugiere que puede haber contraste térmico al final del día, aunque el cielo no presenta una amenaza relevante de lluvia.

Islas Canarias

El archipiélago canario ofrece una nota diferente en el cielo, con nubes más presentes en algunas áreas. Para Las Palmas de Gran Canaria, se prevén máxima 22°C y mínima 20°C, con nuboso y viento N 25 km/h. Aun así, la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%, de acuerdo con los datos aportados.

Con mínimas altas para la época del año (20°C) y viento del norte relativamente marcado (25 km/h), se espera un día de condiciones estables: más nubes que en otras regiones, pero sin lluvia.

Recomendaciones

Si vas a salir en el centro y el sur, ten en cuenta las máximas de 34-37°C (Madrid, Zaragoza y Sevilla) y busca sombra e hidratación.

(Madrid, Zaragoza y Sevilla) y busca sombra e hidratación. En el norte y el noroeste, aunque predomina la estabilidad, la combinación de muy nuboso y viento puede hacer que se note el fresco (caso de Coruña, A).

y viento puede hacer que se note el fresco (caso de Coruña, A). En Canarias y Baleares, considera el viento (SO 15 km/h en Palma y N 25 km/h en Las Palmas de Gran Canaria) para ajustar ropa y planes al aire libre.

En resumen, y tal como reflejan los datos municipales públicos de AEMET para las capitales citadas, el jueves 28 de mayo de 2026 se presenta como una jornada mayoritariamente seca, con probabilidad de lluvia del 0% y cielos que oscilan entre despejados y poco nubosos, salvo algunas franjas con nubosidad más marcada en el norte y el Atlántico.