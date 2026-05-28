MADRID.– La abogada Leticia de la Hoz, encargada de la defensa legal del exasesor ministerial Koldo García, ha desmentido de forma categórica las acusaciones que la señalan como presunta mediadora de un soborno. La letrada ha negado haber ofrecido la cantidad de 50.000 euros a Carmen Pano con el objetivo de modificar o condicionar su declaración judicial, en la cual Pano afirmó haber trasladado 90.000 euros en efectivo a la sede central del PSOE.

A través de un comunicado oficial emitido este miércoles, De la Hoz ha respondido a los señalamientos del auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Dicha resolución judicial investiga la existencia de una presunta trama diseñada para desestabilizar diversas causas que afectan directamente al PSOE o al Gobierno en ejercicio, apuntando de «forma indiciaria» a la letrada como el canal para efectuar el pago ilícito.

«Es completamente falso e infundado que este despacho o la letrada Leticia de la Hoz hayan ofrecido, mediado o entregado la cantidad de 50.000 euros —ni ninguna otra suma— a doña María del Carmen Pano Sánchez con el objetivo de modificar o condicionar su declaración testifical», reza textualmente el comunicado de la defensa.

Los indicios del juez: «Esta se vende, debemos saber comprar»

De acuerdo con las pesquisas del magistrado Santiago Pedraz, la presunta red corrupta se habría movilizado días antes de que Carmen Pano compareciera nuevamente ante los tribunales. El auto judicial sostiene que la trama intentó asegurar un cambio de versión mediante el ofrecimiento de los citados 50.000 euros.

La sospecha del juez se fundamenta, en gran medida, en las intervenciones telefónicas incorporadas a la causa:

Las grabaciones: En las conversaciones de Leire Díez captadas por los investigadores, esta se dirigía al abogado Ismael Oliver en alusión a Pano con la frase: «Esta se vende. Debemos saber comprar».

En las conversaciones de Leire Díez captadas por los investigadores, esta se dirigía al abogado Ismael Oliver en alusión a Pano con la frase: «Esta se vende. Debemos saber comprar». La imputación: A raíz de estos diálogos, el juez Pedraz dedujo indicios suficientes para situar a Leticia de la Hoz como la persona encargada de materializar y ejecutar la oferta económica a la testigo.

Imposibilidad cronológica y ruptura por razones deontológicas

Frente al relato del auto, la abogada ha esgrimido una defensa basada en los tiempos de la investigación. De la Hoz asegura que su relación con Leire Díez comenzó con posterioridad a las fechas analizadas en la causa penal, calificando de «material y cronológicamente imposible» que existiera cualquier tipo de acuerdo, concierto o intermediación previa entre ambas durante el periodo que centran las pesquisas iniciales.

Asimismo, la letrada ha desvelado un conflicto interno previo con la testigo, aclarando que Carmen Pano fue expulsada de su bufete «por estrictas razones deontológicas y legales». Con el fin de desmantelar la tesis de la acusación, De la Hoz ha anunciado que solicitará formalmente la exención del secreto profesional para poder aportar al juzgado toda la documentación y pruebas de las que dispone. El comunicado concluye reiterando su «total disposición» para colaborar de forma activa tanto con los órganos policiales como con la Audiencia Nacional para el pronto esclarecimiento de los hechos.