El Deportivo Alavés y el Real Betis se ven las caras este domingo en un duelo de necesidades opuestas. Mientras los vitorianos buscan alejarse del pozo tras su visita al Metropolitano, el conjunto bético de Manuel Pellegrini llega con la mirada puesta en los puestos europeos tras recibir al Villarreal.

DEPORTES / LALIGA — La Jornada 21 de LALIGA EA Sports 2025/2026 echa el cierre este domingo 25 de enero de 2026 con un enfrentamiento que suele ser sinónimo de intensidad. El Estadio de Mendizorroza dictará sentencia en un choque donde los puntos valen oro para la tranquilidad de ambos proyectos antes de entrar en el mes de febrero.

Un feudo complicado para el conjunto verdiblanco

El Alavés se hace fuerte ante su público, y tras la dura prueba que supuso el partido contra el Atlético de Madrid en la fecha anterior, los de Vitoria confían en su solidez defensiva para frenar el talento bético. Por su parte, el Real Betis llega tras una intensa batalla en el Villamarín ante el Villarreal, necesitando sumar de tres para no perder el tren de la zona noble.

El factor local: Mendizorroza suele ser un fortín donde el Alavés basa gran parte de sus opciones de permanencia.

Mendizorroza suele ser un fortín donde el Alavés basa gran parte de sus opciones de permanencia. Bajas y rotaciones: Ambos equipos están pendientes de la evolución física de sus plantillas tras un enero cargado de partidos entre Liga y Copa del Rey.

Horario: ¿A qué hora es el Alavés – Real Betis?

El partido cerrará la jornada dominical en el último turno de la noche, garantizando la máxima atención de los aficionados:

Fecha: Domingo, 25 de enero de 2026.

Domingo, 25 de enero de 2026. Hora: 21:00 horas (horario peninsular español).

21:00 horas (horario peninsular español). Lugar: Estadio de Mendizorroza (Vitoria-Gasteiz).

Televisión: ¿Dónde ver el partido en directo y online?

Para esta jornada, la emisión del encuentro en España corre a cargo de la plataforma DAZN:

Canal TV: DAZN LALIGA (disponible en la propia App de DAZN y en los diales correspondientes de Movistar y Orange).

(disponible en la propia App de DAZN y en los diales correspondientes de Movistar y Orange). Online: Se podrá seguir a través de la aplicación de DAZN en cualquier dispositivo compatible, permitiendo ver el choque desde cualquier lugar.

Alineaciones probables