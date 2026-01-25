El precio de la electricidad vuelve a dar un respiro histórico este domingo 25 de enero de 2026. Con una caída del 46,51% respecto a la jornada anterior, el mercado mayorista registrará tramos de hasta tres horas consecutivas con el precio fijado en 0 euros el megavatio hora (MWh).

Jornada de ahorro masivo para los consumidores españoles. Según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), la abundancia de energías renovables en el sistema ha provocado un desplome de los precios, situando el coste medio diario en unos bajísimos 11,25 euros/MWh.

Este domingo es el día ideal para poner en marcha los electrodomésticos de mayor consumo, como hornos, lavadoras o secadoras, especialmente durante la franja del mediodía.

Las horas más baratas: Luz a 0 euros

El desplome es tal que el precio será prácticamente inexistente durante el centro del día. Entre las 13:00 y las 16:00 horas, el megavatio hora marcará 0 euros, aunque el tramo de bajo coste se extiende desde las 10:00 hasta las 17:00.

• Tramo gratuito (0 €/MWh): De 13:00 a 16:00 horas.

• Tramos casi gratuitos: De 11:00 a 13:00 (entre 0,32 € y 0,04 €) y de 16:00 a 17:00 (0,57 €).

El momento más caro del domingo

Incluso en las horas de mayor demanda, el precio se mantendrá muy por debajo de los picos habituales de invierno:

• Pico máximo: Entre las 21:00 y las 22:00 horas, con un coste de 37,35 euros/MWh.

Nota sobre el PVPC y la factura real

Es importante recordar que, debido al sistema de cálculo del PVPC introducido en 2023, estas horas a «cero euros» no se reflejan como una gratuidad total en el recibo final. La factura incorpora una «cesta de precios» a medio y largo plazo para evitar la volatilidad extrema, aunque el ahorro sigue siendo muy significativo en comparación con los días de precios altos.