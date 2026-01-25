El artífice del éxito marroquí en Catar podría dejar su cargo en los próximos días. La traumática derrota en la final ante Senegal, marcada por el penalti fallado de Brahim Díaz a lo «Panenka» y las acusaciones de «magia negra», han llevado al seleccionador al límite de su resistencia física y mental.

El futuro de los «Leones del Atlas» ha dado un vuelco inesperado este domingo 25 de enero de 2026. Según la prensa marroquí, Walid Regragui está considerando seriamente presentar su renuncia de forma inmediata, cumpliendo así la promesa que hizo de abandonar el banquillo si no lograba coronarse campeón de África.

Una final para el olvido y el estigma de la «magia negra»

La herida de la final contra Senegal (0-1) sigue supurando. El partido fue un caos absoluto:

• El fallo de Brahim: La estrella del Real Madrid tuvo en sus botas la victoria con un penalti en la prórroga, pero su intento de lanzarlo a lo Panenka fue atajado, desatando la indignación nacional.

• Plante de Senegal: El equipo senegalés abandonó el campo durante 20 minutos en protesta por el arbitraje del congoleño Ngambo Ndala, cuya detención ha llegado a pedir el diputado Mohamed Simou.

• Teorías surrealistas: En un clima de máxima tensión, sectores políticos marroquíes han acusado formalmente a Senegal de practicar «magia negra» para provocar el error de Brahim desde los once metros.

El peso de la presión: «Si no ganamos, lo perdemos todo»

Regragui, que ostenta un impresionante 73% de victorias (48 triunfos en 66 partidos), se siente desbordado por la exigencia de un país que no acepta menos que el oro. A pesar de ser un héroe nacional tras las semifinales de Catar 2022, el técnico ya avisó de que la presión en Marruecos es asfixiante: «Si no ganamos, es como si lo hubiéramos perdido todo».

¿Efecto dominó? El papel de Andrés Iniesta

La posible salida de Regragui no es la única noticia que sacude a la Federación Marroquí (FRMF). Con la vista puesta en el Mundial 2030, el país busca una reestructuración profunda:

• Andrés Iniesta en el horizonte: Según adelanta AS, la leyenda española está en conversaciones avanzadas con la federación para ocupar el puesto de director deportivo o integrarse en el cuerpo técnico.

• Mundial 2026: Si se confirma la marcha de Regragui, Marruecos llegaría a la cita de 2026 (donde comparte grupo con Brasil, Haití y Escocia) con un proyecto totalmente nuevo y bajo la sombra de la era más exitosa de su historia.

Estadísticas de Regragui con Marruecos

• Partidos dirigidos: 66

• Victorias: 48

• Derrotas: 9

• Hito histórico: Primer entrenador africano en unas semifinales de un Mundial (2022).