La localidad valenciana de Sueca se encuentra en estado de shock tras la entrega de un hombre de 48 años que ha confesado ser el autor de la muerte de un menor. El ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial mientras la Guardia Civil investiga las causas de este trágico suceso.

Un suceso de extrema gravedad ha sacudido la tarde de este sábado 24 de enero de 2026 a la provincia de Valencia. Un hombre se presentó voluntariamente en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca para confesar que había acabado con la vida de un menor de 13 años, quien resultó ser amigo de su propio hijo.

Hallazgo en el domicilio y detención

Tras la confesión del individuo, realizada alrededor de las 18:30 horas, las patrullas del instituto armado se desplazaron a la vivienda indicada por el presunto homicida. Allí, los agentes hallaron el cuerpo sin vida del adolescente, que presentaba signos evidentes de violencia: golpes y heridas producidas por arma blanca.

• El agresor: Un varón de 48 años cuya identidad no ha trascendido, pero que mantenía un vínculo indirecto con la víctima al ser el padre de uno de sus amigos.

• Investigación en curso: El Grupo de Homicidios de la Comandancia Provincial de la Guardia Civil se ha hecho cargo del caso para esclarecer el móvil del crimen y las circunstancias exactas en las que se produjo la agresión.

Sueca decreta dos días de luto oficial

La respuesta institucional no se ha hecho esperar. El Ayuntamiento de Sueca ha emitido un comunicado oficial a través de sus redes sociales lamentando profundamente lo que han calificado como un «terrible incidente».

• Pésame institucional: El consistorio ha trasladado su apoyo incondicional a los familiares del menor fallecido en estos momentos de dolor.

• Medidas de duelo: Se han decretado dos días de luto oficial, durante los cuales las banderas ondearán a media asta. Además, se han suspendido todos los actos municipales programados para este fin de semana.

Reacción de la comunidad

El suceso ha generado una oleada de indignación y tristeza en la localidad. Los vecinos se encuentran consternados por la edad de la víctima y la naturaleza del crimen, cometido presuntamente por un adulto conocido en el entorno del menor.