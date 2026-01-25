Ceuta mantiene la alerta amarilla este domingo, 25 de enero de 2026, debido al mal estado de la mar. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de una jornada marcada por la inestabilidad, con lluvias y riesgo de tormentas en la ciudad autónoma.

SOCIEDAD / METEOROLOGÍA — Tras un sábado de temporal, la climatología en Ceuta continúa siendo complicada. La AEMET ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros, lo que afectará a la navegación y a las zonas litorales durante gran parte del día.

Previsión meteorológica detallada

El pronóstico para hoy apunta a una jornada de cielos variables y presencia de precipitaciones:

• Madrugada y mañana: Cielos mayoritariamente nubosos. A partir de las 06:00 horas, comenzarán las primeras lluvias, que se mantendrán de forma intermitente.

• Lluvias y tormentas: Se esperan precipitaciones débiles con acumulados de aproximadamente 1 litro por metro cuadrado en las franjas de las 12:00 y las 14:00 horas. Además, la probabilidad de que se produzcan tormentas es muy alta durante toda la jornada.

• Tarde y noche: A partir de las 18:00 horas, la nubosidad volverá a aumentar significativamente tras un breve periodo de intervalos nubosos.

Temperaturas y viento

A pesar de la lluvia, los termómetros registrarán un ligero ascenso en los valores mínimos respecto a ayer:

• Temperatura máxima: 16°C.

• Temperatura mínima: 12°C.

• Viento: Soplará de componente Oeste (Poniente), manteniendo el flujo de humedad y la inestabilidad marítima en el Estrecho.

Recomendaciones ante la alerta amarilla

Debido a los fenómenos costeros y la posibilidad de tormentas, se recomienda:

1. Precaución en el litoral: Evitar paseos marítimos y espigones ante el riesgo de golpes de mar.

2. Transporte marítimo: Consultar el estado de las rotaciones de los ferris, ya que el viento de poniente puede causar retrasos o cancelaciones.

3. Conducción: Extremar las precauciones ante posibles chubascos repentinos que reduzcan la visibilidad.