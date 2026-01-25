El número uno del mundo firma su mejor actuación en lo que va de torneo tras batir al estadounidense por 7-6, 6-4 y 7-5. Alcaraz, que aún no ha cedido un solo set en Melbourne, se enfrentará en la siguiente ronda al ganador del duelo entre Bublik y De Miñaur.

Carlos Alcaraz sigue opositando con firmeza al título en el Open de Australia 2026. En una exhibición de solidez y madurez, el murciano ha superado este domingo a Tommy Paul en tres sets, sellando su pase a los cuartos de final por tercera vez en su carrera e igualando, de momento, su techo histórico en el primer «grande» del año.

Un primer set de infarto marcado por un susto en la grada

El partido comenzó con un Tommy Paul extremadamente agresivo que sorprendió a Alcaraz con un break inicial. Sin embargo, el español recuperó la calma y el nivel para forzar un tie-break que se vio interrumpido durante quince minutos por el desvanecimiento de una espectadora en la Rod Laver Arena.

Tras la reanudación, Alcaraz mostró más temple en los momentos críticos, llevándose la muerte súbita por 8-6 gracias, en parte, a una costosa doble falta del estadounidense.

Solidez de número uno

A partir de ahí, el de El Palmar puso una marcha más. Con una derecha que llegó a alcanzar los 177 km/h y un saque que le sacó de varios apuros, Alcaraz dominó la segunda manga con autoridad (6-4).

En el tercer set, la igualdad fue la tónica dominante hasta el 5-5. Fue entonces cuando Alcaraz tiró de galones para romper el servicio de Paul y cerrar el encuentro con su saque tras 2 horas y 44 minutos de juego.

• Dato clave: Tommy Paul llegó a la cita como el líder del torneo en puntos ganados con el primer servicio, pero hoy se topó con un resto impecable del español.

España también brilla en dobles

La jornada para el tenis español ha sido redonda en Melbourne. Marcel Granollers, junto al argentino Horacio Zeballos, también ha logrado el acceso a los cuartos de final del cuadro de dobles tras vencer a la pareja estadounidense Cash/Tracy por 6-3, 3-6 y 6-3. El veterano dúo busca el único Grand Slam que falta en su palmarés.

Próxima parada: Martes de calor extremo

Alcaraz ya espera rival para el martes, que saldrá del enfrentamiento entre Alexander Bublik y el ídolo local Alex de Miñaur.

El principal enemigo en cuartos podría no ser solo el rival, sino la meteorología. La organización ya ha advertido de una previsión de 43 grados para el martes, lo que obligará a disputar los partidos bajo techo y con el protocolo de calor extremo activado desde el primer minuto.

Estadísticas del partido (Alcaraz vs. Paul)

• Resultado: 7-6 (8/6), 6-4, 7-5.

• Duración: 2h 44min.

• Sets perdidos por Alcaraz en el torneo: 0.

• Historial H2H: 6-2 a favor del español.