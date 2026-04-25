Marc Márquez ha vuelto a demostrar su dominio en condiciones complejas al hacerse con la pole position del GP de España 2024. El piloto de Cervera no salía desde la primera posición desde el GP de Hungría de 2025, rompiendo una racha de 245 días y 12 grandes premios sin encabezar la parrilla.

Con este resultado, el nueve veces campeón del mundo alcanza una cifra histórica: 75 poles en la categoría reina y 103 en su palmarés total.

Una pista crítica y llena de caídas

La sesión estuvo marcada por la lluvia nocturna, que dejó el asfalto de Jerez en condiciones mixtas. La peligrosidad de la pista quedó patente con un total de ocho caídas durante las sesiones de clasificación.

En la Q1: Se fueron al suelo Morbidelli, Miller, Moreira y Marini.

Se fueron al suelo Morbidelli, Miller, Moreira y Marini. En la Q2: Los incidentes afectaron a Aldeguer, Álex Márquez, Jorge Martín y Enea Bastianini.

La anécdota de la jornada la protagonizó Jack Miller, quien tras caer en la última curva, tuvo que cruzar la pista y recorrer a pie toda la calle de boxes para llegar a su garaje. Por su parte, Álex Márquez también sufrió una caída cuando venía marcando tiempos de pole, aunque logró regresar a tiempo para asegurar la quinta plaza.

Configuración de la parrilla

Márquez estará acompañado en la primera línea por un sorprendente Johann Zarco, que llegó desde la Q1, y por Fabio Di Giannantonio, que firmó un gran tercer puesto.

Fila Pilotos 1ª Fila Marc Márquez, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio 2ª Fila Marco Bezzecchi, Álex Márquez, Pedro Acosta 3ª Fila Jorge Martín, Enea Bastianini, Raúl Fernández 4ª Fila Pecco Bagnaia, Ai Ogura, Fermín Aldeguer

Sanción para Jorge Martín

Aunque el madrileño ha clasificado en séptima posición y saldrá desde ahí en la carrera Sprint de esta tarde (15:00h), arrastra una sanción de tres posiciones para la carrera del domingo. Esto provocará que mañana parta desde el décimo lugar, permitiendo ganar una plaza a Bastianini, Raúl Fernández y Bagnaia.

La incertidumbre ahora se traslada a la carrera al esprint, a la espera de ver si el sol termina de secar completamente el trazado jerezano.