El Albacete – Eibar se juega el sábado 3 de octubre a las 14:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Albacete – Eibar

Albacete – Eibar Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 8

LaLiga Hypermotion, jornada 8 Fecha: sábado 3 de octubre

sábado 3 de octubre Hora: 14:00 (hora peninsular)

14:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio Carlos Belmonte (Albacete)

El Estadio Carlos Belmonte acogerá el encuentro de la jornada 8 de LaLiga Hypermotion entre Albacete y Eibar. El Albacete, que ocupa la 22ª posición con 1 punto en 7 partidos, ha marcado 4 goles y ha recibido 12, acumulando en sus últimos 5 encuentros 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas. Por su parte, el Eibar se encuentra en una destacada 2ª posición con 18 puntos en 7 partidos, habiendo anotado 15 goles y encajado 6, y llega con una racha impresionante de 5 victorias consecutivas.

Así llegan los equipos

Albacete: 22º con 1 puntos en 7 partidos (4 goles a favor y 12 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas (resultados: D-D-E-D-D)

Eibar: 2º con 18 puntos en 7 partidos (15 goles a favor y 6 en contra); en sus últimos 5 partidos: 5 victorias, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V-V-V-V-V)

Consulta todos los partidos de hoy en TV, con horarios y canales.