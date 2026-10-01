El Córdoba – Tenerife se juega el lunes 5 de octubre a las 20:30 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.
- Partido: Córdoba – Tenerife
- Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 8
- Fecha: lunes 5 de octubre
- Hora: 20:30 (hora peninsular)
- Canal de TV: Pendiente de confirmar
El Córdoba se enfrenta al Tenerife en la jornada 8 de LaLiga Hypermotion. El equipo local ocupa la 18ª posición con 6 puntos tras 7 partidos, habiendo anotado 10 goles y recibido 16. En sus últimos 5 encuentros, el Córdoba ha logrado 1 victoria y ha sufrido 4 derrotas. Por su parte, el Tenerife se sitúa en la 9ª posición con 11 puntos, con un balance de 8 goles a favor y 9 en contra. En sus últimos 5 partidos, el Tenerife ha conseguido 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. Ambos equipos buscarán mejorar su rendimiento en este enfrentamiento.
Así llegan los equipos
- Córdoba: 18º con 6 puntos en 7 partidos (10 goles a favor y 16 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 0 empates y 4 derrotas (resultados: D-V-D-D-D)
- Tenerife: 9º con 11 puntos en 7 partidos (8 goles a favor y 9 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: E-D-V-E-D)
Consulta todos los partidos de hoy en TV, con horarios y canales.