Una delegación de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior (LIBE) visitará la ciudad autónoma los días 16, 17 y 18 de noviembre tras calificar la Eurocámara las entradas masivas desde Marruecos como un episodio de «guerra híbrida».

Lee tambien: El Gobierno de Ceuta exige concreción a Moncloa sobre los 114 millones europeos tras la crisis migratoria

Ceuta | La Comisión de Libertades, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo desplazará una delegación oficial a Ceuta del 16 al 18 de noviembre para evaluar in situ los efectos de la crisis migratoria desatada a finales de julio y analizar la presión insostenible que soporta la ciudad autónoma.

La agenda de la misión, en fase de concreción, incluirá reuniones de trabajo con las autoridades locales y estatales, mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como con representantes de la sociedad civil y actores implicados en la gestión del despliegue. El objetivo principal es examinar de primera mano la situación de una ciudad donde pernoctan más de 10.000 inmigrantes, una cifra que, según ha reiterado el presidente ceutí, Juan Vivas, sitúa a los servicios públicos, la seguridad y la convivencia al borde del colapso.

Lee tambien: El parlamento Europeo responsabiliza a Sánchez de la crisis en Ceuta y plantea condicionar los fondos a Marruecos

Respuestas comunitarias ante un desafío de seguridad europeo

El envío de esta delegación es el resultado directo del seguimiento político ejercido por Bruselas tras los graves sucesos del 30 y 31 de julio. Apenas una semana después de aquellos episodios, el 6 de agosto, la Comisión LIBE celebró un pleno extraordinario con la comparecencia del comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, y del propio Juan Vivas.

El compromiso europeo se vio respaldado por la carta de 22 jefes de Estado y de Gobierno exigiendo la protección de la frontera sur comunitaria, así como por la reciente resolución del Parlamento Europeo. En dicho texto, la Eurocámara condenó con firmeza las entradas masivas, calificó la instrumentalización de la migración irregular desde Marruecos como una forma de «guerra híbrida contra la integridad territorial» de un Estado miembro, y exigió el restablecimiento de la normalidad, la aceleración de las devoluciones con garantías y el cumplimiento de los acuerdos fronterizos por parte del país vecino.

«No es un problema exclusivamente español»

El presidente de la Comisión LIBE, el eurodiputado Javier Zarzalejos, ha remarcado el carácter estratégico de la visita, subrayando que las instituciones comunitarias «no consideran lo ocurrido en Ceuta un problema exclusivamente español», sino un desafío directo a la integridad de las fronteras exteriores de toda la Unión Europea.

La inspección de la delegación en noviembre permitirá a la Eurocámara constatar directamente el impacto de la crisis en los servicios esenciales de la ciudad y servir de base para articular nuevas medidas de apoyo desde las instituciones europeas.