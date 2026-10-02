Un informe del Gobierno de Ceuta, trasladado a los ministerios de Sanidad y Migraciones, advierte de concentraciones muy elevadas de bacterias de origen fecal. La masificación del asentamiento informal en la zona ha provocado el rápido deterioro de la calidad del agua.

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Ceuta | La Consejería de Sanidad del Gobierno de Ceuta ha enviado un informe oficial al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para alertar sobre la grave contaminación microbiológica detectada en las aguas de la playa del Trampolín. El documento concluye que existe un riesgo potencial para la salud pública asociado al contacto directo con el agua, debido a una presencia masiva de bacterias de origen fecal.

Los análisis microbiológicos, realizados los días 23, 25 y 28 de septiembre por el Laboratorio de Salud Pública adscrito a la Ciudad Autónoma, revelaron valores de enterococos intestinales y Escherichia coli que superan holgadamente los límites permitidos para aguas costeras por el Real Decreto 1341/2007. Los resultados, replicados también en la zona de la escollera, confirman una contaminación persistente y relevante desde el punto de vista sanitario.

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A pesar de que el Trampolín no cuenta con la declaración formal de zona de baño, las autoridades sanitarias locales inciden en que la exposición prolongada o frecuente a estas aguas supone un peligro real de infección.

Deterioro acelerado por la presión del asentamiento

La degradación de la calidad del agua se ha producido de manera drástica en cuestión de semanas. Mientras que los controles analíticos realizados el pasado mes de agosto determinaban una calidad de agua «buena» —y «suficiente» a mediados de septiembre—, las muestras tomadas a finales de este mes encendieron todas las alarmas.

El origen de este foco de contaminación está directamente vinculado al crecimiento del asentamiento informal que ocupa la playa del Trampolín, convertido actualmente en el más poblado y sin control de la ciudad autonómica. La falta de infraestructuras de saneamiento para las miles de personas que allí pernoctan —quienes realizan sus necesidades en la propia zona y emplean el mar para el aseo personal con productos químicos— ha precipitado el colapso ambiental de la zona costera.

Petición de actuación urgente al Gobierno central

Dado que las competencias en materia de gestión de este entorno y de atención migratoria corresponden a la administración central, la Consejería de Sanidad de Ceuta ha instado a ambos ministerios a intervenir de forma inmediata. Fuentes de la administración estatal han confirmado la recepción del informe oficial.

Sanidad urge a adoptar medidas inmediatas para frenar los riesgos sanitarios directos a los que están expuestos tanto las personas que habitan en el asentamiento como la población en general, en un punto costero que además concentra un alto grado de conflictividad social e inseguridad tras los infructuosos intentos policiales por desalojar la zona.