El organismo europeo confirma la recepción de una «cantidad sustancial» de documentación y remite los datos a sus inspectores de Ética y Disciplina.

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NYON.— La UEFA ha emitido un comunicado oficial en el que confirma haber recibido por parte del Real Madrid C.F. un dossier documental relativo a la estructura y funcionamiento del arbitraje español, centrado de manera específica en los pagos del FC Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

El máximo estamento del fútbol europeo califica de «sustancial» el volumen de archivos aportados por la entidad madridista y ha anunciado que la documentación ha sido trasladada de inmediato a sus inspectores de Ética y Disciplina, quienes la evaluarán dentro de la causa abierta al club azulgrana por presunta violación del marco legal y ético de la competición continental.

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Los inspectores analizan nuevas vías de sanción

Aunque el organismo presidido por Aleksander Čeferin no ha especificado aún si la recepción de estos nuevos datos derivará en un expediente sancionador o en la expulsión temporal del FC Barcelona de las competiciones europeas, la emisión de una nota pública sobre la recepción de pruebas de un club tercero supone un movimiento procedimental inédito en la gestión del caso.

Por su parte, el Real Madrid ha instado a la UEFA a reactivar las actuaciones con la «máxima celeridad», aportando actas, peritajes e informes sobre la influencia de los pagos a la cúpula arbitral durante cerca de dos décadas, un frente disciplinario que se mantiene abierto de forma paralela a la instrucción penal en los juzgados de Barcelona.