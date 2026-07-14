El ministro de Asuntos Exteriores destaca que el Tratado cierra la última pieza del puzzle del Brexit y arremete contra el PP, al que tilda de «estorbo» para la política exterior.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha calificado este martes de «absolutamente histórico» el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido que supondrá el derribo definitivo de la Verja de Gibraltar.

En una entrevista concedida a la Cadena Ser, Albares ha destacado que este pacto abre «una nueva era» para el Peñón y el Campo de Gibraltar, permitiendo que ambos territorios vuelvan a estrechar lazos tres siglos después a partir de la medianoche de este miércoles.

El cierre definitivo al puzzle del Brexit

Para el jefe de la diplomacia española, la firma del Tratado en Bruselas no solo resuelve el encaje de la colonia británica, sino que redefine el mapa geopolítico de la zona:

Fin a la incertidumbre: Se encaja la «última pieza del puzzle» que quedaba pendiente tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Se encaja la «última pieza del puzzle» que quedaba pendiente tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Nuevas relaciones bilaterales: El ministro augura que el acuerdo impulsará una etapa de «enormes posibilidades» en la relación de España y la UE con Londres.

El ministro augura que el acuerdo impulsará una etapa de «enormes posibilidades» en la relación de España y la UE con Londres. Política de vecindad: Albares ha enmarcado este logro dentro de las «extraordinarias relaciones de vecindad» que, según defiende, ha diseñado el Ejecutivo en los últimos años con socios clave como Marruecos, Argelia y Francia.

Duras críticas al PP: «Es un estorbo para la política exterior»

El ministro de Exteriores ha aprovechado su intervención para lanzar una dura ofensiva política contra el Partido Popular, asegurando que su comportamiento le obliga a «estar sistemáticamente explicando» en el extranjero que las posturas de la oposición no representan el sentir mayoritario de los españoles.

Albares ha hecho especial hincapié en la reciente polémica en torno a un artículo del expresidente Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol, confirmando que tuvo que trasladar personalmente a su homólogo galo que dichas declaraciones no reflejan la postura del Gobierno de España.