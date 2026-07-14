La presidenta madrileña arremete contra el Ejecutivo central en el homenaje a Miguel Ángel Blanco y respalda a Feijóo en su promesa de abolir la Ley de Memoria Democrática.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado una durísima crítica contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, augurando que «aquellos que apoyaron a los herederos de ETA por un puñado de votos, más pronto que tarde» terminarán por «bajar la cabeza con ellos» y preguntándose: «¿Cómo llegamos a semejante podredumbre?».

Estas declaraciones tuvieron lugar durante el acto de homenaje al concejal del PP Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado por la banda terrorista ETA hace 29 años. El encuentro, organizado bajo el lema ‘Tu legado nos compromete’ por la Fundación Miguel Ángel Blanco, se celebró en los jardines homónimos del distrito madrileño de Chamartín.

Cuestiona los pactos del Gobierno y respalda la derogación de la Ley de Memoria

Durante su intervención, Díaz Ayuso instó a Sánchez a reflexionar sobre por qué «se entiende mejor» con formaciones como EH Bildu que con figuras críticas de su propio partido o exdirigentes socialistas como Emiliano García-Page, Felipe González o Joaquín Leguina.

La mandataria madrileña estructuró su discurso bajo tres puntos clave:

Crítica al «frente popular»: Sostuvo que el actual Ejecutivo central «se alimenta del nacionalismo» y del «triunfo del odio ajeno» que caracterizó a la trayectoria de la banda terrorista.

Sostuvo que el actual Ejecutivo central «se alimenta del nacionalismo» y del «triunfo del odio ajeno» que caracterizó a la trayectoria de la banda terrorista. El censo vasco: Censuró que ETA fuera una «banda asesina y mafiosa que vició el censo del País Vasco para siempre, expulsando de su tierra a miles de buenas familias», afeando que sus herederos sigan sin pedir perdón.

Censuró que ETA fuera una «banda asesina y mafiosa que vició el censo del País Vasco para siempre, expulsando de su tierra a miles de buenas familias», afeando que sus herederos sigan sin pedir perdón. Apoyo a Feijóo: Celebró firmemente la intención del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de derogar la Ley de Memoria Democrática, la cual calificó como un instrumento de Sánchez para fomentar el «guerracivilismo» y fabricar dos bandos enfrentados en España.

Marimar Blanco alerta sobre el «blanqueamiento» del terrorismo

El acto institucional contó también con la participación del secretario general del PP, Miguel Tellado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y Marimar Blanco, hermana del edil asesinado, senadora popular y presidenta de la fundación organizadora.

Marimar Blanco fue la encargada de abrir el turno de palabra, advirtiendo de que la memoria de las víctimas sigue «amenazada» tanto por el olvido como por el «blanqueamiento» de los herederos políticos de la banda. Blanco puso en duda que una democracia fuerte pueda sostenerse sobre el apoyo de siglas que aún hoy se niegan a condenar explícitamente los asesinatos de ETA.

Por último, agradeció formalmente al Gobierno autonómico madrileño la puesta en marcha del futuro Centro Interactivo para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, un espacio que custodiará objetos de gran carga simbólica como la batería de su hermano Miguel Ángel o el monopatín con el que Ignacio Echeverría se enfrentó a los terroristas en los atentados de Londres.