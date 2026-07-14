El magistrado Santiago Pedraz indaga si la dirección del partido financió de forma instrumental una trama creada para desestabilizar causas judiciales que afectaban al Gobierno.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado a declarar en calidad de investigados para el próximo 9 de septiembre a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y al abogado Ismael Oliver (vinculado a la formación y exdefensor de Koldo García).

La decisión se enmarca dentro del denominado ‘caso Leire’, una causa penal que investiga la existencia de una supuesta trama diseñada para interferir y desestabilizar los distintos procedimientos judiciales que pudieran afectar negativamente al PSOE o al Ejecutivo central.

El PSOE como presunto origen de los fondos de la trama

Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que obran en la causa, existen indicios sólidos de que la financiación de esta red delictiva procedía de las arcas de la formación política:

Financiación unificada: Los investigadores sostienen que el dinero para sufragar las necesidades logísticas, de personal y los gastos corrientes del grupo —presuntamente liderado por el exdirigente socialista Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez — provenía «de un mismo origen: el PSOE».

Los investigadores sostienen que el dinero para sufragar las necesidades logísticas, de personal y los gastos corrientes del grupo —presuntamente liderado por el exdirigente socialista y la exmilitante — provenía «de un mismo origen: el PSOE». Uso de sociedades pantalla: La UCO sospecha que se empleó una red de empresas interpuestas y facturación falsa para ocultar la procedencia de los fondos.

Las sospechas sobre los nuevos investigados

La providencia del magistrado Pedraz detalla el papel que supuestamente habrían jugado tanto el letrado como la gerente de finanzas del partido en la estructura de pagos:

Ismael Oliver (Abogado y administrador de Oliver Gruppe): El instructor sospecha que actuó como «vehículo» financiero de la trama. Bajo el foco se encuentra una transferencia de 27.225 euros que Leire Díez habría percibido de forma irregular a través de una de las sociedades de este abogado.