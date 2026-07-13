MÓSTOLES – El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha sido citado formalmente a declarar en calidad de investigado para el próximo 9 de octubre. La comparecencia se enmarca en la causa abierta a raíz de la querella interpuesta por una exconcejala de su propio partido, quien le acusa de presuntos delitos de acoso sexual y laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

La decisión ha sido adoptada por la magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Móstoles. Además de la citación del regidor, la jueza ha ordenado tomar declaración a cinco testigos propuestos por la acusación particular. Entre ellos figuran el exedil Raúl Gallego Parrondo —quien dimitió de su acta el pasado marzo en solidaridad con la denunciante— y el exjefe de Comunicación del Ayuntamiento de la localidad madrileña, David Zamorano.

Tres proposiciones sexuales y falta de amparo del PP

Las diligencias judiciales comenzaron el pasado 15 de abril, tras admitirse a trámite la querella dirigida tanto contra Manuel Bautista como contra el Partido Popular. La fase de declaraciones presenciales arrancó el 29 de junio con la comparecencia de la exconcejala afectada. Durante un interrogatorio que se prolongó por más de tres horas, la denunciante se ratificó plenamente en su escrito judicial e insistió en que el alcalde le planteó «proposiciones de tipo sexual en tres ocasiones». De acuerdo con su testimonio, el rechazo frontal a estas insinuaciones desencadenó una campaña de acoso laboral e institucional en el consistorio.

Asimismo, la exedil relató ante la magistrada que intentó canalizar el problema de forma interna y puso los hechos en conocimiento de los órganos directivos del Partido Popular, pero denunció que «no se le hizo el más mínimo caso». Al contrario, la querellante aseguró que llegó a sentirse «coaccionada» por las dos personas que la dirección de la formación designó para tratar su caso, motivo por el cual decidió extender la responsabilidad legal al partido por omitir el deber de amparo.

La jueza desestima el recurso de Manuel Bautista

Desde que saltó a la luz la denuncia interna el pasado 16 de febrero, el alcalde de Móstoles ha negado tajantemente de forma pública la veracidad de los hechos descritos. De hecho, Bautista interpuso un recurso contra el auto que admitía a trámite la querella, esgrimiendo el argumento de que la acusación carecía de los elementos objetivos exigidos por el ordenamiento jurídico penal para sostener una imputación.

Sin embargo, la magistrada instructora ha rechazado los argumentos de la defensa del regidor. En su resolución de desestimación, la jueza sostiene que las conductas descritas en la denuncia, en caso de quedar plenamente probadas a lo largo de la instrucción, poseen una clara «relevancia penal» y se encuentran perfectamente tipificadas en el Código Penal vigente, declarando «procedente y ajustado a derecho» continuar con la investigación y citar al primer edil madrileño.