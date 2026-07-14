Ceuta, a 14 de julio de 2026- Con motivo del 29 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista ETA, el Partido Popular reafirma su compromiso con la memoria, la dignidad, la verdad y la justicia para todas las víctimas del terrorismo, reivindicando la figura del joven concejal como un símbolo de la libertad, la democracia y la fortaleza del Estado de Derecho.

El Partido Popular considera que Miguel Ángel Blanco forma parte del patrimonio moral de todos los españoles. Su secuestro y asesinato marcaron un antes y un después en la historia de España y dieron lugar a una respuesta cívica ejemplar que demostró que nuestra democracia nunca se doblegaría ante el terrorismo.

Frente a quienes pretenden reescribir la historia o blanquear a los herederos políticos de ETA, el Partido Popular reafirma que, cuando llegue al Gobierno de España, derogará la Ley de Memoria Democrática en el primer Consejo de Ministros, al considerar que el relato sobre el terrorismo debe construirse desde la verdad, la dignidad de las víctimas y el rechazo inequívoco a quienes utilizaron la violencia para imponer sus ideas.

Asimismo, el Partido Popular impulsará el regreso de la historia del terrorismo de ETA a las aulas para que las nuevas generaciones conozcan lo que ocurrió en España durante décadas y comprendan el valor de quienes defendieron la libertad frente a la barbarie terrorista.

Del mismo modo, el Partido Popular promoverá las reformas legales necesarias para impedir que terroristas no arrepentidos puedan concurrir a procesos electorales, pondrá fin al uso de la política penitenciaria como moneda de cambio y reforzará las medidas para prohibir los homenajes a etarras y cualquier forma de enaltecimiento del terrorismo.

El Partido Popular considera que la mejor manera de honrar la memoria de Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas del terrorismo es defender la verdad, preservar su legado y garantizar que nunca más quienes sembraron el terror puedan condicionar la vida política de España