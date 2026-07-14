La víctima, de 41 años, fue localizada en el suelo, ensangrentada y con graves lesiones en el rostro. Su pareja ha sido detenida por la Guardia Civil.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación por un presunto delito de violencia de género tras el ingreso en estado muy grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una mujer de 41 años en el municipio de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra).

Por estos hechos, los agentes han detenido a su pareja, un hombre de 48 años y de nacionalidad española, quien está previsto que pase a disposición judicial en las próximas horas como presunto autor de la agresión.

Localizada por los vecinos en una zona rural

El suceso tuvo lugar el pasado sábado 11 de julio en una aldea rural de la localidad gallega.

El hallazgo: Varios vecinos acudieron a auxiliar a la mujer tras escuchar gritos de auxilio y la encontraron tirada en el exterior de la vivienda.

Varios vecinos acudieron a auxiliar a la mujer tras escuchar gritos de auxilio y la encontraron tirada en el exterior de la vivienda. Estado de la víctima: Aunque se encontraba consciente en el momento de ser localizada, estaba completamente cubierta de sangre y presentaba múltiples traumatismos de gravedad en el rostro.

Aunque se encontraba consciente en el momento de ser localizada, estaba completamente cubierta de sangre y presentaba múltiples traumatismos de gravedad en el rostro. Barrera idiomática: La víctima, que no habla español, apenas pudo comunicarse con los residentes de la zona que acudieron en su ayuda antes de ser evacuada de urgencia por los servicios sanitarios.

Debido a su delicado estado de salud y a su permanencia en la UCI, los investigadores todavía no han podido tomar declaración a la mujer para esclarecer las circunstancias exactas de la agresión.