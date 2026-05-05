Madrid, 5 de mayo de 2026 – El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha subido el tono contra el Gobierno de Israel tras la detención del ciudadano hispano-palestino Saïf Abukeshek. En una entrevista concedida esta mañana a TVE, el jefe de la diplomacia española ha desmentido tajantemente las acusaciones que pesan sobre el activista y ha calificado la operación israelí como un acto fuera de la legalidad internacional.

Una detención en aguas internacionales

Saïf Abukeshek fue interceptado por fuerzas israelíes mientras formaba parte de una flotilla humanitaria que se dirigía a la Franja de Gaza. Junto a él fue detenido el activista brasileño Thiago Ávila. Israel acusa a Abukeshek de facilitar transferencias financieras a Hamás, mientras que a Ávila se le imputa apoyo directo al grupo islamista.

Sin embargo, la postura del Ejecutivo español es firme:

Ausencia de pruebas: Albares asegura que la información oficial de la que dispone España «niega rotundamente» cualquier vínculo con el terrorismo. «Si están tan seguros, que pongan las pruebas encima de la mesa», desafió el ministro.

Albares asegura que la información oficial de la que dispone España «niega rotundamente» cualquier vínculo con el terrorismo. «Si están tan seguros, que pongan las pruebas encima de la mesa», desafió el ministro. Falta de jurisdicción: El ministro insistió en que la detención es «completamente ilegal», argumentando que ningún agente israelí tiene autoridad para asaltar un barco o detener a civiles en aguas internacionales.

«De los informes que yo tengo nada es cierto. Incluso si lo fuera, no se asalta un barco en aguas internacionales; existen cauces legales y mecanismos de cooperación para estos casos.» — José Manuel Albares, Ministro de Asuntos Exteriores.

Comparecencia clave en Ashkelon

Este martes es un día decisivo para el futuro de los activistas. Ambos comparecen ante un tribunal en la localidad israelí de Ashkelon. El juez deberá decidir hoy si prorroga el arresto preventivo o si, por el contrario, decreta su puesta en libertad.

Estado del detenido:

El cónsul de España se encuentra presente en los juzgados para asistir a Abukeshek.

Según los informes consulares, el español se encuentra bien físicamente, dadas las «terribles circunstancias» de su reclusión.

Se ha garantizado, por el momento, el acceso a la defensa jurídica.

El Gobierno de España ha vuelto a exigir la liberación inmediata del ciudadano español, manteniendo la presión diplomática sobre Tel Aviv en un momento de máxima tensión por la situación en la región.