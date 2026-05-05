La Policía Nacional custodia el resto óseo, encontrado en el punto limpio de la localidad salmantina, a la espera de las pruebas de ADN que confirmen su origen.

BÉJAR (SALAMANCA) – El hallazgo de un cráneo en el punto limpio de Béjar ha activado todas las alarmas en la localidad salmantina. El resto óseo fue localizado en el interior de un contenedor, rodeado de objetos tan dispares como varios peluches y nueve estructuras de coronas de flores, un escenario que ha dejado paso a una investigación judicial para esclarecer la procedencia de los restos.

Un hallazgo en circunstancias atípicas

El suceso se desencadenó cuando operarios del Punto Limpio de Béjar alertaron a la Policía Local sobre la presencia de lo que parecía ser un cráneo humano. Tras personarse en el lugar y confirmar la relevancia del hallazgo, los agentes locales dieron aviso inmediato a la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la custodia del resto óseo.

Según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno a la agencia EFE, el cráneo no apareció de forma aislada, sino mezclado con residuos que sugieren una procedencia relacionada con servicios funerarios o el vaciado de alguna propiedad privada:

Nueve estructuras de coronas de flores (habitualmente utilizadas en sepelios).

(habitualmente utilizadas en sepelios). Varios peluches, que se encontraban junto al resto óseo en el mismo contenedor.

Investigación técnica y ADN

Tras una primera inspección ocular, el forense de guardia ha determinado que los restos deben permanecer bajo custodia policial mientras se realizan los análisis pertinentes. El objetivo principal de los investigadores ahora es determinar con total certeza si el cráneo pertenece a una persona y, en ese caso, intentar extraer perfiles de ADN.

«Se están realizando las gestiones necesarias para precisar la naturaleza del resto y, si es posible, identificar su origen mediante pruebas genéticas», señalaron fuentes oficiales.

Por el momento, el caso ha pasado a instancia judicial, y no se descarta ninguna hipótesis: desde que se trate de un resto antiguo procedente del vaciado de un nicho o propiedad particular, hasta otras líneas de investigación que dependerán de los resultados del laboratorio de criminalística.