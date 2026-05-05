Un hombre ha sido detenido por la Policía Municipal como presunto autor de la agresión mortal ocurrida a primera hora de este martes.

MADRID – La violencia ha sacudido el distrito de San Blas a primera hora de este martes, 5 de mayo de 2026. Un joven de 20 años y nacionalidad nigeriana ha perdido la vida tras ser atacado con un arma blanca en el parque El Paraíso, según han confirmado fuentes de Emergencias Madrid y la Jefatura Superior de Policía.

Los hechos

El suceso tuvo lugar en torno a las 07:00 horas en las inmediaciones del número 4 de la calle Alberique. Al llegar al lugar, los agentes de la Policía Municipal se encontraron a la víctima en parada cardiorrespiratoria debido a una grave herida de arma blanca en el pecho.

A pesar de la rapidez de la intervención, los esfuerzos por salvarle la vida fueron en vano:

Primeros auxilios: Los agentes iniciaron maniobras de reanimación de inmediato.

Los agentes iniciaron maniobras de reanimación de inmediato. Intervención del SAMUR: Los sanitarios de Samur-Protección Civil continuaron con las maniobras de reanimación avanzada durante más de 30 minutos .

Los sanitarios de Samur-Protección Civil continuaron con las maniobras de reanimación avanzada durante más de . Fallecimiento: Tras no obtener respuesta, los servicios médicos solo pudieron confirmar el fallecimiento del joven en el mismo lugar de los hechos.

Un detenido y una investigación abierta

La intervención policial ha sido rápida en cuanto a la localización del sospechoso. La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre como presunto autor del apuñalamiento, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre su identidad o la relación que mantenía con la víctima.

Hipótesis de la investigación: Fuentes cercanas al caso han señalado que la zona donde ocurrió el crimen es frecuentada habitualmente por toxicómanos y personas sin hogar. Por ello, la Policía Nacional no descarta que el joven fallecido pernoctara habitualmente en el parque.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas exactas de la agresión y determinar si se trató de una disputa fortuita o un ataque planificado.