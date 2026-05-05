El país suma 35 nuevos distintivos respecto al año anterior, logrando su mejor resultado histórico desde 1987. La Comunidad Valenciana encabeza el ranking nacional en una edición donde el 15% de las playas premiadas del mundo son españolas.

España ha vuelto a demostrar su hegemonía en la gestión del litoral. La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) ha publicado este martes los datos de la edición 2026 del programa Bandera Azul, revelando que el país ha conseguido un total de 677 playas galardonadas, lo que supone 35 más que en 2025. Este dato representa el mejor registro histórico para España desde que se inició esta iniciativa medioambiental hace casi cuatro décadas.

El distintivo, que premia la calidad excelente del agua, la seguridad, la accesibilidad y la gestión ambiental, sitúa a España a la cabeza del ranking de los 51 países participantes. De hecho, el 15 % de todas las banderas azules que ondean en el planeta se encuentran en territorio español. Además de las playas, el país ha sumado 111 banderas para puertos deportivos (nueve más que el año pasado) y seis para embarcaciones turísticas.

Liderazgo por comunidades autónomas

La Comunidad Valenciana se mantiene como la región líder con 151 banderas, seguida muy de cerca por Andalucía, que alcanza las 143. El «top 4» lo completan Galicia, con 118 distintivos —siendo la comunidad que más crece este año al sumar 10 nuevas banderas— y Cataluña, que mantiene sus 101 galardones.

Otras regiones también han mostrado resultados positivos: Canarias (52), Baleares (33), Región de Murcia (33), Asturias (16), Cantabria (11) y Extremadura (8), esta última consolidando su apuesta por las playas de interior. A nivel municipal, Sanxenxo (Pontevedra) se corona como el municipio con más éxito de España, acumulando 21 distintivos (18 playas y 3 puertos).

Un hito histórico y sostenible

«España nunca había conseguido resultados tan excelentes», ha destacado José Palacios Aguilar, presidente de Adeac, quien ha atribuido el éxito a la colaboración entre administraciones, empresas y ciudadanos. Palacios ha subrayado que la educación ambiental es «la base para lograr un futuro sostenible» y garantizar la salud de los ecosistemas marinos.

Por su parte, la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha señalado que estos resultados están alineados con la Estrategia España Turismo 2030, cuyo objetivo es liderar la sostenibilidad a nivel mundial. Sánchez elogió la visión pionera de Adeac en la preservación del planeta, incluso antes de que el cambio climático ocupara la agenda pública global.

Los «invictos» del litoral español

Como dato excepcional, la edición de 2026 destaca que España alberga los únicos 9 enclaves del mundo (7 playas y 2 puertos) que han mantenido la Bandera Azul de forma ininterrumpida desde el inicio del programa en 1987. Entre ellos se encuentran las playas de Sant Joan en Alicante, La Fossa en Calpe y el Nord en Gandía, junto a los clubes náuticos de Altea y Calpe, símbolos de una excelencia que perdura a través de las décadas.

Con el 95 % de las playas candidatas obteniendo el galardón, el sector turístico español encara la temporada estival con la garantía de ofrecer uno de los entornos naturales más seguros y cuidados del mundo.