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El consejero de Presidencia y Gobernación de Ceuta, Alberto Gaitán, ha respondido de manera contundente en el Pleno a la diputada de MDYC sobre la situación actual de la ciudad en relación a la invasión migratoria.
En este contexto, Gaitán ha señalado que la Ciudad Autónoma tiene bajo su tutela a 2.827 menores, lo que representa una sobre ocupación que se acerca al 10.000%, multiplicando por 97 su capacidad máxima de acogida.
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Ante esta circunstancia, el Gobierno ha tomado la iniciativa de habilitar 20 recursos, de los cuales diez han sido establecidos desde el pasado 30 de julio. Gaitán ha enfatizado que estas son las consecuencias de la falta de acción del Gobierno de la Nación antes, durante y después de la invasión.