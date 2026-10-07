La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) ha renovado su página web con el objetivo de mejorar la organización y navegación de sus contenidos, facilitando el acceso a múltiples recursos sobre Economía Social, como información, datos, estudios y publicaciones.

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Entre las principales novedades destaca la transformación del espacio de estadísticas, con la creación del Observatorio Estadístico CEPES y la reorganización del portal Fondo Social Europeo, que incorpora un nuevo mapa interactivo para conocer los proyectos apoyados por CEPES desde el 2016 hasta la actualidad.

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El nuevo Observatorio Estadístico CEPES reúne indicadores, fuentes oficiales, estudios y series históricas, dando continuidad al trabajo de análisis e investigación desarrollado por la Confederación. Su objetivo es facilitar el acceso a datos, estudios y proyectos que visibilicen el impacto económico y social de este modelo empresarial.

La nueva estructura del sitio web incorpora cinco líneas de trabajo, incluyendo informes de impacto y temáticos, que permiten acceder a publicaciones que antes estaban distribuidas en diferentes apartados.

Además, se ha reorganizado el portal del Fondo Social Europeo, facilitando la consulta de contenidos relacionados con el Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES) y el actual Programa de Empleo, Formación, Educación y Economía Social (EFESO).