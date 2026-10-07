La combinación asignada a «El pescado» con la numeración 587 ha resultado premiada en el sorteo de Cruz Roja de este miercoles, 07 de octubre de 2026, en Ceuta.

Lee tambien: La combinación asignada a «Francia» con la numeración 321 ha resultado premiada en el sorteo de Cruz Roja de este lunes, 05 de octubre de 2026, en Ceuta.

Cruz Roja ha celebrado este miercoles, 07 de octubre de 2026, a las 13:30, su sorteo benéfico en Ceuta. El resultado es el siguiente:

Denominación del boleto: EL PESCADO

EL PESCADO Número premiado: 587

¿Cuánto se gana en el sorteo de hoy?

El cupón con el número 587 gana 400 euros. Todos los cupones terminados en 87 ganan 7,50 euros.

Lee tambien: Sorteo Cruz Roja Ceuta del viernes 02 de Octubre de 2026: número premiado

¿Hasta cuándo se puede cobrar?

Los premios del sorteo de Cruz Roja pueden cobrarse durante 30 días naturales a partir de la fecha del cupón. En febrero el plazo es de 28 días, o de 29 si el año es bisiesto.

Sobre el sorteo de Cruz Roja en Ceuta

El sorteo de Cruz Roja es una rifa benéfica que se celebra en Ceuta de lunes a sábado, a las 13:30. Cada cupón cuesta 1 euro y cada día salen a la venta más de 30.000. Nació en 1927 para financiar el hospital Jesús, María y José, gestionado por Cruz Roja, y hoy sigue siendo además el medio de vida de muchos de sus vendedores.

Consulta todos los resultados del Sorteo Cruz Roja Ceuta