El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno ha firmado un compromiso formal con los ciudadanos de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, situando la regeneración institucional y la honradez en el centro de su proyecto político.

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En un acto celebrado para detallar las líneas maestras de su propuesta de cambio, Alberto Núñez Feijóo ha presentado el denominado «Contrato con España», un decálogo de compromisos personales e institucionales con el que aspira a devolver la confianza a la sociedad. Durante su intervención, el presidente de los populares ha señalado que los españoles «necesitan un presidente que les diga la verdad siempre», calificando este principio como un ejercicio casi revolucionario frente al desgaste político actual.

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Los ejes de la reconstrucción nacional

El documento presentado por Feijóo se sustenta en pilares fundamentales como la verdad, el cumplimiento estricto de la ley, el valor del esfuerzo y la unidad territorial. Entre los objetivos prioritarios del compromiso adquirido destacan:

Calidad democrática y separación de poderes: Garantizar la independencia de los órganos institucionales, la regeneración del Estado y el respeto absoluto a las normas constitucionales.

Garantizar la independencia de los órganos institucionales, la regeneración del Estado y el respeto absoluto a las normas constitucionales. Medidas económicas y sociales: Afrontar problemas clave como el acceso a la vivienda —con el objetivo de impulsar la oferta—, el alivio de la presión fiscal sobre las familias, la protección de las pensiones y el incremento del salario medio.

Afrontar problemas clave como el acceso a la vivienda —con el objetivo de impulsar la oferta—, el alivio de la presión fiscal sobre las familias, la protección de las pensiones y el incremento del salario medio. Control migratorio y seguridad: Ordenar los flujos de entrada bajo el marco legal y dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de mayores recursos para garantizar la convivencia en los barrios.

La palabra como compromiso personal

El líder del PP ha querido poner el foco en su trayectoria y en la necesidad de que «la palabra de un presidente del Gobierno vuelva a tener valor». Con este pacto con los ciudadanos, Feijóo busca capitalizar el descontento social y erigirse como la alternativa de gobierno idónea ante la cita electoral del próximo 29 de noviembre, pidiendo el respaldo ciudadano para iniciar una nueva etapa política en el país.