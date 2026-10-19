La formación de Vox ha criticado duramente al Ejecutivo central tras destaparse la operación de compraventa de un inmueble de la Seguridad Social situado en el barrio de Salamanca de Madrid.

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Las reacciones políticas no se han hecho esperar tras la información publicada sobre la adquisición por parte del exjefe de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, de una vivienda pública en una de las zonas más exclusivas de la capital por debajo de los precios de mercado de la zona.

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Desde las filas de Vox, portavoces del partido han denunciado con dureza la operación, señalando que mientras el acceso a la vivienda supone un problema acuciante para los jóvenes y gran parte de la ciudadanía, el Ejecutivo facilita este tipo de adjudicaciones a su entorno cercano. Bajo el lema de priorizar las necesidades nacionales y ayudar «a los de aquí», la formación verde ha utilizado este caso para arremeter con contundencia contra la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, situando el problema de la vivienda y la exigencia de responsabilidades políticas en el centro de su discurso de cara a los próximos retos electorales.

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