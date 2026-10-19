Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha presentado su ‘Contrato con España’, un documento en el que se compromete a una serie de medidas para la ‘reconstrucción nacional’. Entre las promesas destacadas se encuentran la bajada de impuestos, el aumento del salario medio, la creación de un Estado ‘más ligero’ y la construcción de al menos un millón de viviendas nuevas.

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Feijóo ha subrayado que España necesita sanar de los daños que, a su juicio, ha sufrido, y ha pedido la confianza de la ciudadanía para las elecciones del próximo 29 de noviembre. Ha señalado a las clases medias como el motor del cambio necesario, junto con jóvenes, pensionistas y autónomos.

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Principios de la reconstrucción nacional

El líder del PP ha definido cuatro principios que guiarán su gobierno si llega a la Moncloa: verdad, ley, esfuerzo y unidad. Según Feijóo, estos pilares permitirán ‘levantar lo derruido y construirlo mejor’, marcando no solo un cambio de gobierno, sino un ‘cambio de etapa’. Ha planteado las elecciones generales como un plebiscito sobre el ‘sanchismo’, contrastando su visión de unidad frente a la división que atribuye al actual gobierno.

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Feijóo ha prometido un Estado ‘más limpio y ligero’, con reducciones en ministerios, altos cargos y asesores, y un enfoque en áreas afectadas por causas judiciales y gastos superfluos. El ahorro resultante se destinará a la construcción de viviendas, priorizando a los jóvenes en el acceso al alquiler y la compra.

Compromisos económicos y políticos

En el ámbito económico, Feijóo ha prometido acabar con el ‘infierno fiscal’ mediante una bajada de impuestos, tras analizar las más de cien subidas fiscales recientes. También se ha comprometido a elevar el salario medio, destacando la importancia de una economía donde ‘trabajar tiene que compensar más que no hacerlo’.

En cuanto a la política, el ‘Contrato con España’ incluye la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial, con una postura firme ante cualquier vulneración de fronteras. Feijóo también ha criticado los nombramientos del actual gobierno y ha prometido recuperar la calidad democrática y el respeto a la separación de poderes, asegurando que los jueces elegirán a los jueces y que los órganos reguladores estarán dirigidos por personas independientes.