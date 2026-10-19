El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado la disposición de su partido a negociar con el Partido Popular (PP) una estrategia conjunta para las elecciones al Senado del próximo 29 de noviembre. Esta iniciativa busca contrarrestar la alianza del PSOE con partidos de izquierda, que han decidido presentarse juntos en los comicios para maximizar su representación.

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Abascal ha realizado esta declaración desde la sede nacional de Vox, donde ha subrayado la necesidad de «proteger» al Senado de los acuerdos alcanzados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la extrema izquierda. Aunque el plazo para presentar coaliciones ya ha expirado, Vox considera la posibilidad de no presentar candidaturas en algunas provincias para concentrar el voto de la derecha.

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Impacto del sistema electoral en el Senado

El sistema electoral español para el Senado penaliza la fragmentación del voto, ya que los senadores son elegidos por mayoría simple en cada circunscripción. Esto significa que si el voto se divide entre muchas candidaturas, los partidos menos votados tienen menos posibilidades de obtener escaños. En las elecciones de 2023, el PP logró 120 de los 208 escaños del Senado, mientras que el PSOE obtuvo 72, y Vox y Sumar no consiguieron representación.

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Consciente de esta situación, el PSOE y otras fuerzas de izquierda han formado una coalición para presentarse unidos en 43 provincias. Esta estrategia busca evitar que el voto de la izquierda se disperse y quede sin representación, especialmente en un contexto donde las encuestas muestran un declive de estas fuerzas políticas.

Declaraciones de Abascal sobre la estrategia conjunta

Abascal ha argumentado que es necesario sacrificar ciertas políticas para «recuperar las instituciones para el pueblo español». Ha acusado a Sánchez de intentar «robar estas elecciones» mediante la coacción y la violencia en las calles, y ha llamado a una respuesta masiva de los votantes en las urnas para evitarlo.

La propuesta de Vox de negociar con el PP busca una fórmula que permita a ambos partidos concentrar sus votos en las provincias más estratégicas, evitando así la dispersión del voto de la derecha y fortaleciendo su posición en el Senado. Sin embargo, aún no se ha tomado una decisión definitiva al respecto.