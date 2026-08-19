MADRID / CEUTA.— El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, viaja este miércoles, 19 de agosto, a Ceuta en el marco de la compleja situación que atraviesa la ciudad autónoma tras los últimos acontecimientos migratorios. Durante la jornada, mantendrá un encuentro con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, tras el cual ambos ofrecerán una intervención conjunta ante los medios de comunicación.

La comparecencia de Feijóo y Vivas está prevista para las 17:30 horas. El viaje del líder de la oposición coincide con el incremento de la presión asistencial y operativa en la zona, sobre el cual diversas entidades y sindicatos han expresado su inquietud por la carga de trabajo de los efectivos desplegados.

Detalles de la cobertura e itinerario

El Partido Popular ha dispuesto la retransmisión oficial del acto a través de sus canales habituales y señal vía satélite:

Hora de la intervención: A partir de las 17:30 horas (hasta las 18:15 HLE aproximadamente).

A partir de las 17:30 horas (hasta las 18:15 HLE aproximadamente). Acompañantes: Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Emisión en directo: Redes sociales oficiales del PP y distribución mediante enlace de descarga posterior a la rueda de prensa.

Datos técnicos para medios de comunicación

Para las cadenas y profesionales de la comunicación que requieran captar la señal en directo, la organización ha facilitado los parámetros técnicos de satélite: