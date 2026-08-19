Las carpas en Loma Colmenar, junto a las instalaciones de la Hípica, Caballería y el Guano, sumarán 1.500 plazas temporales para sacar de la calle a las personas afectadas por la crisis migratoria.

CEUTA.— La respuesta operativa sobre el terreno ante la emergencia migratoria en Ceuta ha comenzado a materializarse con la instalación de las primeras infraestructuras de acogida temporal. En la zona de embolsamiento de Loma Colmenar, habitualmente reservada para la Operación Paso del Estrecho (OPE), han empezado a montarse tiendas de campaña militares y comedores provisionales bajo carpas para resguardar del sol a los usuarios. Este es el primero de los cuatro dispositivos extraordinarios anunciados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para dar cobijo a 1.500 personas que se encuentran en situación de calle.

Junto al espacio habilitado en Loma Colmenar, la intervención contempla el acondicionamiento inmediato de otras tres ubicaciones: las instalaciones de la Hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el espacio conocido como el Guano, estos dos últimos de titularidad estatal.

Un plan de emergencia de 6,5 millones de euros

La habilitación de estas 1.500 plazas busca descongestionar la vía pública y garantizar la atención básica de las personas vulnerables. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, defendió que la ampliación de estas capacidades resulta «absolutamente primordial» para gestionar la coyuntura actual en la ciudad autónoma, subrayando que la coordinación entre las distintas administraciones debe ser la «brújula» para restablecer la normalidad en el territorio.

La medida se enmarca en la declaración de emergencia aprobada recientemente por el Gobierno central, dotada con una partida de 6,5 millones de euros para reforzar el dispositivo humanitario. La gestión directa de la asistencia sociosanitaria y de manutención en estos emplazamientos se está canalizando a través de Cruz Roja como entidad prioritaria.

Según los datos ofrecidos por el Ministerio, Cruz Roja ha desplegado un operativo sobre el terreno que supera los 4.000 kits de alimentación diarios repartidos, habiendo realizado además más de 4.000 asistencias médicas y sociales desde que dio comienzo esta crisis en la frontera sur.