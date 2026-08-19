El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en un plan integral de choque, coordinado con la ciudad autónoma de Ceuta, para trasladar de forma urgente a la Península a unos 500 menores —principalmente niñas— llegadas tras la entrada masiva del pasado 30 de julio.
La iniciativa busca aliviar la saturación del sistema de acogida local mediante la activación de vías extraordinarias que aceleren las derivaciones.
Claves del plan de choque e itinerarios de acogida
- Mecanismos legales en marcha: El plan abarca la tramitación del real decreto-ley diseñado para fijar un reparto vinculante y solidario entre todas las comunidades autónomas, así como el impulso de programas de acogimiento familiar.
- Vía rápida con entidades de protección: Para agilizar el proceso sin esperar a la transferencia formal de la tutela a las autonomías, el Gobierno habilitará una fórmula que permite a organizaciones especializadas en infancia asumir directamente la atención y el cuidado de los perfiles más vulnerables en recursos adaptados del territorio peninsular.
- Volumen de derivación coordinado: Aunque la cifra final puede ajustarse durante el proceso, la previsión inicial contempla la salida de unas 500 menores.
- Despliegue operativo in situ: El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, se desplaza desde el pasado domingo a la ciudad autónoma para coordinar sobre el terreno los detalles logísticos del plan integral.