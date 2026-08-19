El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en un plan integral de choque, coordinado con la ciudad autónoma de Ceuta, para trasladar de forma urgente a la Península a unos 500 menores —principalmente niñas— llegadas tras la entrada masiva del pasado 30 de julio.

La iniciativa busca aliviar la saturación del sistema de acogida local mediante la activación de vías extraordinarias que aceleren las derivaciones.

Claves del plan de choque e itinerarios de acogida