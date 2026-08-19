CEUTA — El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha solicitado formalmente ante el Consejo de Policía la habilitación de buques o «barcos hotel» en el puerto de Ceuta. La medida busca garantizar un alojamiento digno a los agentes de la Policía Nacional desplazados a la ciudad autónoma ante el colapso de la capacidad hotelera local.
El incremento sostenido de la presión migratoria en la frontera ha obligado al Ministerio del Interior a movilizar refuerzos de forma continuada. Sin embargo, la ocupación total de las plazas de hospedaje en Ceuta ha derivado en condiciones precarias para el personal desplegado.
Hacinamiento y precariedad logística
Según las denuncias trasladadas por la representación sindical, la saturación actual ha provocado situaciones críticas en las residencias y estancias asignadas a los funcionarios:
- Falta de plazas hoteleras: La limitada infraestructura turística y de acogida en la ciudad autónoma impide alojar a las unidades de refuerzo en establecimientos ordinarios.
- Hacinamiento: Se han documentado casos de hasta siete agentes compartiendo una única habitación, disponiendo de un solo baño, colchones deteriorados y sin sistemas funcionales de aire acondicionado.
- Condiciones de descanso deficientes: Para revertir esta situación, el SUP exige la asignación de camarotes individuales en buques adaptados, así como la cobertura garantizada de los servicios de manutención completos (desayuno, comida y cena).
Batería de reivindicaciones operativas
La petición de alojamientos flotantes se suma a una serie de reclamaciones logísticas urgentes planteadas por el colectivo para los operativos de custodia en la frontera y la franja costera:
- Actualización de dietas: Exigen la revisión inmediata de las indemnizaciones por servicio para equipararlas al incremento real del coste de vida.
- Protección térmica en vigilancia: Solicitan el cese inmediato de los turnos de custodia a pleno sol en zonas de playa sin elementos de sombra o la instalación urgente de carpas y toldos de protección.
- Higiene y habitabilidad: Reclaman la adecuación urgente de las zonas de aseo y duchas en las bases operativas, además del reemplazo del mobiliario en mal estado.