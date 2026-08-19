CEUTA — El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha solicitado formalmente ante el Consejo de Policía la habilitación de buques o «barcos hotel» en el puerto de Ceuta. La medida busca garantizar un alojamiento digno a los agentes de la Policía Nacional desplazados a la ciudad autónoma ante el colapso de la capacidad hotelera local.

El incremento sostenido de la presión migratoria en la frontera ha obligado al Ministerio del Interior a movilizar refuerzos de forma continuada. Sin embargo, la ocupación total de las plazas de hospedaje en Ceuta ha derivado en condiciones precarias para el personal desplegado.

Hacinamiento y precariedad logística

Según las denuncias trasladadas por la representación sindical, la saturación actual ha provocado situaciones críticas en las residencias y estancias asignadas a los funcionarios:

Falta de plazas hoteleras: La limitada infraestructura turística y de acogida en la ciudad autónoma impide alojar a las unidades de refuerzo en establecimientos ordinarios.

La limitada infraestructura turística y de acogida en la ciudad autónoma impide alojar a las unidades de refuerzo en establecimientos ordinarios. Hacinamiento: Se han documentado casos de hasta siete agentes compartiendo una única habitación, disponiendo de un solo baño, colchones deteriorados y sin sistemas funcionales de aire acondicionado.

Se han documentado casos de hasta siete agentes compartiendo una única habitación, disponiendo de un solo baño, colchones deteriorados y sin sistemas funcionales de aire acondicionado. Condiciones de descanso deficientes: Para revertir esta situación, el SUP exige la asignación de camarotes individuales en buques adaptados, así como la cobertura garantizada de los servicios de manutención completos (desayuno, comida y cena).

Batería de reivindicaciones operativas

La petición de alojamientos flotantes se suma a una serie de reclamaciones logísticas urgentes planteadas por el colectivo para los operativos de custodia en la frontera y la franja costera: