El líder del PP arremete contra el ministro de Transportes tras sus comentarios sobre Felipe VI y denuncia una estrategia del Gobierno para presionar a las instituciones independientes.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado un duro ataque contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, acusándolo de mantener un comportamiento «tabernario» y de haber protagonizado un ataque «sin precedentes» al señalar públicamente a la Corona. Las declaraciones del líder de la oposición se produjeron durante un acto en Ribadeo (Lugo), tras un mensaje del ministro en la red social X en el que tachaba de «absoluta ignominia» una fotografía del rey Felipe VI junto al comunicador Javier Negre.

Feijóo enmarcó la actitud de Puente dentro de lo que definió como un «programa destituyente» promovido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, orientado a presionar y erosionar a aquellas instituciones que aún conservan su independencia frente al poder político.

Críticas a la gestión de la crisis en Ceuta y apelación a la Transición

Aprovechando su presencia en una exposición fotográfica dedicada al expresidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo con motivo del centenario de su nacimiento, Feijóo estableció una contraposición entre la figura de los líderes de la Transición y la actuación del actual Ejecutivo:

Inacción en Ceuta: El líder popular calificó la postura de la Moncloa ante la crisis migratoria en la ciudad autónoma como «ausente, inerte e indiferente a los intereses, la seguridad o la integridad de los ceutíes y la soberanía de los españoles».

El líder popular calificó la postura de la Moncloa ante la crisis migratoria en la ciudad autónoma como «ausente, inerte e indiferente a los intereses, la seguridad o la integridad de los ceutíes y la soberanía de los españoles». Proceso de «deconstrucción»: Según Feijóo, el Gobierno está actuando «contra la nación y el Estado», impulsando una estrategia de polarización que busca quebrar el sistema constitucional de 1978 y debilitar instituciones clave como la Corona, el Poder Judicial y los Cuerpos de Seguridad.

Según Feijóo, el Gobierno está actuando «contra la nación y el Estado», impulsando una estrategia de polarización que busca quebrar el sistema constitucional de 1978 y debilitar instituciones clave como la Corona, el Poder Judicial y los Cuerpos de Seguridad. Ataque al modelo constitucional: El presidente del PP alertó de que el Gobierno busca deslegitimar las instituciones para plantear en un futuro un «plebiscito al Estado», oponiendo a ello el compromiso de su formación por «recuperar la buena política» basada en el rigor y la concordia.

Con estas declaraciones, Feijóo calienta motores antes de su viaje a Ceuta para reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, e inspeccionar sobre el terreno la evolución de la crisis.