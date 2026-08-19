Bruselas asume como un compromiso vinculante las promesas de Albares y Marlaska y presiona para la repatriación de las más de 10.000 personas atrapadas en la ciudad autónoma.

La Comisión Europea ha estrechado el margen de maniobra del Gobierno de Pedro Sánchez en la gestión de la crisis migratoria de Ceuta. El Ejecutivo comunitario ha dejado claro que espera el cumplimiento estricto del compromiso asumido por los ministros de Asuntos Exteriores y del Interior, José Manuel Albares y Fernando Grande-Marlaska, de que ninguna de las personas que ingresó irregularmente en la ciudad autónoma será trasladada a la España peninsular.

El portavoz comunitario de Asuntos Internos, Markus Lammert, recalcó que la «expectativa» de Bruselas es que todas las personas en situación irregular en Ceuta sean devueltas a sus países de origen. Esta postura responde en gran medida al recelo de diversos socios europeos ante la posibilidad de que la crisis derive en un flujo migratorio secundario hacia el resto del continente.

Presión para la repatriación de menores no acompañados

Uno de los puntos clave del pronunciamiento de la Unión Europea es la inclusión de los menores no acompañados en los procesos de retorno. Bruselas enfatiza que la Directiva de Retorno —actualizada el pasado junio— contempla explícitamente la repatriación de menores en situación irregular, siempre que se cumplan las garantías legales comunitarias.

La gestión de este colectivo representa un reto operativo y burocrático de gran escala para las autoridades españolas:

Menores identificados: La Policía Nacional ha filiado a 2.168 menores entre el 30 de julio y la fecha actual, aunque diversas organizaciones no gubernamentales estiman que la cifra real en Ceuta podría elevarse a los 4.000 debido a quienes permanecen ocultos.

La Policía Nacional ha filiado a 2.168 menores entre el 30 de julio y la fecha actual, aunque diversas organizaciones no gubernamentales estiman que la cifra real en Ceuta podría elevarse a los 4.000 debido a quienes permanecen ocultos. Condiciones para la devolución: La normativa exige que, antes de proceder al traslado de un menor fuera del territorio comunitario, las autoridades deben garantizar que será entregado a un familiar, a un tutor legal o a un centro de acogida adecuado en el país de destino.

La normativa exige que, antes de proceder al traslado de un menor fuera del territorio comunitario, las autoridades deben garantizar que será entregado a un familiar, a un tutor legal o a un centro de acogida adecuado en el país de destino. Papel de Marruecos: El cumplimiento de estos expedientes individualizados dependerá de la cooperación efectiva de Marruecos para localizar a las familias o habilitar instalaciones de acogida con las garantías requeridas por el derecho europeo.

Mientras tanto, se calcula que más de 10.000 personas continúan malviviendo en condiciones extremas de salubridad en Ceuta a la espera de que se resuelva el trámite administrativo de sus expedientes.