Las críticas afloran en plena emergencia migratoria, con cuestionamientos hacia la relación con Marruecos y peticiones de dimisión a nivel local, mientras Ferraz arremete contra el PP.

La gestión de la crisis migratoria en Ceuta ha desatado una ola de críticas internas en el seno del PSOE. Diversos cargos y federaciones socialistas sostienen que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha transmitido síntomas de estar «sobrepasado, de desbordamiento e impotencia» ante una emergencia de dimensiones sin precedentes, evidenciando una falta de capacidad para gestionar la situación a corto, medio y largo plazo de cara al próximo ciclo electoral.

Cuestionamiento de la relación con Marruecos y tensiones territoriales

Entre las filas socialistas se multiplican las dudas respecto a la estrategia diplomática con Marruecos. Fuentes internas admiten que este flanco «no se ha gestionado bien» y anticipan que acarreará problemas políticos. En paralelo, sectores críticos del partido en Canarias señalan que el archipiélago, al igual que las ciudades autónomas, queda expuesto a las decisiones de Marruecos con el beneplácito del Gobierno central, recordando episodios previos de colapso migratorio en las islas.

Fractura en el ámbito local y denuncias de censura

La presión sobre el terreno ha roto la disciplina en el socialismo ceutí y ha provocado fricciones organizativas:

Petición de cese: El diputado del PSOE en Ceuta y vicepresidente primero de la Asamblea, Melchor León, ha exigido públicamente la dimisión del delegado del Gobierno en la región, Miguel Ángel Pérez Triano, al que acusa de anteponer sus intereses personales a los perjuicios económicos y sociales que atraviesa la ciudad.

El diputado del PSOE en Ceuta y vicepresidente primero de la Asamblea, Melchor León, ha exigido públicamente la dimisión del delegado del Gobierno en la región, Miguel Ángel Pérez Triano, al que acusa de anteponer sus intereses personales a los perjuicios económicos y sociales que atraviesa la ciudad. Silenciamiento interno: La corriente crítica interna ReActiva ha denunciado la existencia de presiones, directas o veladas, desde ejecutivas locales y regionales para que los militantes que han expresado dudas o críticas en redes sociales borren sus publicaciones o cesen sus protestas.

La corriente crítica interna ReActiva ha denunciado la existencia de presiones, directas o veladas, desde ejecutivas locales y regionales para que los militantes que han expresado dudas o críticas en redes sociales borren sus publicaciones o cesen sus protestas. Valoraciones externas: Figuras históricas del partido como Nicolás Redondo Terreros —expulsado de la formación en 2023— también han censurado la respuesta del Ejecutivo, tachándola de incapacidad manifiesta para defender los intereses territoriales y a la ciudadanía.

La postura de la dirección nacional

Frente a las voces discordantes, Ferraz ha optado por desviar el foco y cargar contra el Partido Popular. La dirección federal acusa a la oposición de incurrir en un oportunismo político constante, reprochándole que en lugar de respaldar la acción del Estado ante una emergencia nacional prefiera buscar rédito partidista ante los medios.