Las dos grandes raquetas del tenis mundial, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, han inaugurado este 10 de enero de 2026 la temporada de una manera inusual. Ambos tenistas han protagonizado un partido de exhibición en Corea del Sur que, más allá del espectáculo, ha destacado por las estratosféricas cifras que rodean el evento: cada uno se ha embolsado dos millones de euros por su participación, según cifras publicadas por la Gazzetta dello Sport.

Este encuentro amistoso supone la última parada antes de que ambos viajen directamente a Melbourne para disputar el Open de Australia, que arranca este próximo 12 de enero.

Un ganador inesperado en la grada

El partido, disputado sobre una superficie extremadamente rápida, combinó la calidad técnica de los números uno con un tono festivo y relajado. Sin embargo, el momento más viral de la jornada no lo protagonizó ninguno de los dos profesionales:

• El «sustituto» de Sinner: Durante el segundo set, con un marcador de 40-40, el tenista italiano decidió cederle su raqueta a un niño que se encontraba en la primera fila del público.

• El punto del partido: Tras un primer intento fallido, el joven logró encadenar varios golpes ganadores contra Alcaraz, cerrando el intercambio con una derecha ajustada a la línea que dejó al español con cara de asombro.

• Marcador oficial: El árbitro, siguiendo el espíritu festivo, dio el punto por válido en el marcador electrónico ante la ovación del estadio de Seúl.

El objetivo Melbourne: El último reto de Alcaraz

A pesar de la distracción en Corea, el foco real está en el Open de Australia (12 de enero – 1 de febrero). Para Carlos Alcaraz, este torneo tiene una importancia histórica:

1. El Grand Slam pendiente: A sus 22 años, Australia es el único de los cuatro «grandes» que falta en la vitrina del murciano tras haber conquistado ya Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

2. Preparación exprés: Ambos jugadores volarán de inmediato a Australia para adaptarse a las condiciones climáticas y de pista en apenas 48 horas antes del inicio oficial del cuadro final.

El dato económico

La exhibición coreana confirma el estatus de Alcaraz y Sinner como los grandes imanes de ingresos del circuito. Los 2 millones de euros por un solo partido superan lo que muchos tenistas del top 50 ganan en premios durante una temporada completa.