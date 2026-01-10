Este domingo 11 de enero de 2026, el estadio King Abdullah de Yeda será el escenario de un hito histórico: la cuarta final consecutiva entre el FC Barcelona y el Real Madrid en la Supercopa de España. El Barça llega tras arrollar al Athletic Club (5-0), mientras que el Madrid sufrió para superar al Atlético de Madrid (2-1).

Sin embargo, el plano deportivo ha quedado eclipsado por una fuerte polémica institucional y social debido a la censura de símbolos religiosos y monárquicos en los escudos de ambos clubes.

La polémica: Símbolos «borrados» por el Islam

Durante las semifinales, las cámaras captaron una modificación en las equipaciones y banderas oficiales que ha indignado a las aficiones:

• FC Barcelona sin la Cruz de Sant Jordi: El cuartel superior izquierdo del escudo, que tradicionalmente luce la cruz roja sobre fondo blanco (patrón de Barcelona y Cataluña), ha sido modificado. En su lugar, aparece una sola franja roja, eliminando así el símbolo cristiano.

• Real Madrid sin Corona: El emblema del club blanco ha perdido la corona que lo remata en la parte superior. Este símbolo, otorgado por el rey Alfonso XIII en 1920, representa la distinción de «Real» y ha sido suprimido por su connotación monárquica y occidental.

Indignación en las redes sociales

El cambio ha provocado un «incendio» en la red social X, donde los seguidores acusan a la RFEF y a los clubes de «vender su identidad» por los beneficios económicos del contrato árabe. Comentarios como «¿De verdad dejamos que pisoteen nuestros símbolos por dinero?» o «Por la plata baila el mono» reflejan el malestar de los socios.

Cabe recordar que el Real Madrid ya eliminó la pequeña cruz de su corona en acuerdos previos con Abu Dhabi en 2014 y 2017 por motivos similares.

Supercopa de España



*se juega en arabia (territorio que no es ni formó parte de españa)



*tienen que censurar una cruz sabiendo que forma parte de la cultura española. — Luis Sosa (@LuisSos27293484) January 9, 2026

El Clásico de las estadísticas: Cuarta final seguida

Más allá de la controversia, el partido de este domingo consolida la hegemonía de los dos gigantes en suelo árabe:

1. Dominio total: De las seis ediciones jugadas en Arabia desde 2020, cuatro han terminado con un Clásico en la final.

2. Duelo de títulos: En las tres últimas finales directas, el balance es favorable al Barça (ganador en 2023 y 2025) frente al Real Madrid (ganador en 2024).

3. Estado de forma: El Barcelona de Hansi Flick parte como ligero favorito tras su exhibición ante el Athletic, mientras que el equipo de Carlo Ancelotti llega con más desgaste físico tras la prórroga ante el Atlético.