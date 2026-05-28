París, 28 de mayo de 2026 – Terremoto histórico sobre la arcilla de París. En la que ya se cataloga como la semana más calurosa en la historia reciente del torneo, con los termómetros rozando los 33 grados, el indiscutible favorito y número uno del mundo, Jannik Sinner, ha caído eliminado en la segunda ronda de Roland Garros.

El verdugo de la hazaña ha sido el argentino Juan Manuel Cerúndolo (24 años, 56º del ranking ATP), quien firmó la victoria más grande de su carrera tras remontar un partido que parecía sentenciado, cerrando el marcador con un increíble 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 en 3 horas y 36 minutos. Con este resultado, el jugador sudamericano fulmina de golpe la impresionante racha de 30 victorias consecutivas que arrastraba el italiano.

De la exhibición al colapso físico

El encuentro arrancó a las 12:00 en la pista Philippe Chatrier bajo un sol de justicia. Una programación que no estuvo exenta de polémica, ya que muchos la interpretaron como un supuesto trato de favor de la organización para que el italiano evitara las horas de máxima insolación.

Al principio, el guion se cumplió a rajatabla. Sinner, líder de la temporada con 38 victorias, barrió a Cerúndolo en las dos primeras mangas y dominaba plácidamente el tercer set por un inapelable 5-1. Tenía el billete a tercera ronda en la mano. Sin embargo, en ese preciso instante, un violento golpe de calor le dejó completamente fuera de combate.

Con 5-4 en el marcador, el pelirrojo se derrumbó sobre la pista aquejado de una severa deshidratación y molestias en la cadera. Tras ser atendido por los servicios médicos y retirarse momentáneamente a los vestuarios, Sinner regresó a la pista irreconocible: mareado, con vómitos, visiblemente desorientado y sin un gramo de energía.

La astucia de Cerúndolo dicta sentencia

Lejos de ponerse nervioso ante la situación, Juan Manuel Cerúndolo demostró ser un auténtico especialista en tierra batida y manejó el vuelco del partido con una inteligencia táctica impecable:

Castigó el físico de Sinner con bolas altas y profundas .

. Utilizó derechas con mucho spin (efecto) al más puro estilo Rafa Nadal.

Rompió el ritmo del italiano combinando dejadas y globos perfectos.

De esta forma, el argentino se anotó los tres últimos sets cediendo únicamente dos juegos en las dos mangas definitivas.

«Él sacaba para ganar; no sé si la presión o si ha tenido calambres… Es una pena por él. Estoy superfeliz», declaró con deportividad Cerúndolo a pie de pista. El argentino emula así a su hermano Francisco, quien ya sabía lo que era ganarle al transalpino por partida doble.

El gran talón de Aquiles de Sinner

No es la primera vez que las condiciones extremas de calor y humedad se convierten en la criptonita del tenista de San Cándido. El historial clínico de Sinner bajo el sol empieza a ser preocupante para un número uno:

Torneo / Rival Condiciones Desenlace médico Open de Australia (vs. Rune) 35 °C Temblores físicos (se salvó por un parón técnico). Final de Cincinnati (vs. Alcaraz) Humedad extrema Retirada por problemas estomacales. Shanghái (vs. Griekspoor) 30 °C / 90% humedad Abandono por bochorno. Open de Australia (vs. Spizzirri) 38 °C Sufrió calambres generalizados (le salvó el techo retráctil). Roma (vs. Medvedev) Calor estival Mareos, vómitos y calambres en semifinales.

El cuadro se abre de par en par

La eliminación de Sinner supone la segunda vez en los últimos 20 años que un cabeza de serie número uno cae en la segunda ronda de un Grand Slam (tras la derrota de Nadal en Australia 2023). Ante la ausencia por lesión del vigente campeón, Carlos Alcaraz, la baja del italiano abre un abanico de posibilidades inmenso en París.

Veteranos de la talla de Novak Djokovic, especialistas como Alexander Zverev y Casper Ruud, e incluso jóvenes promesas como el español Rafa Jódar, se frotan las manos ante un torneo que se ha quedado completamente huérfano de sus máximos tiranos. Por su parte, Cerúndolo ya espera en la tercera ronda del sábado al ganador del duelo entre Vit Kopriva y Martín Landaluce.