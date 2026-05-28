Barcelona, 28 de mayo de 2026 – El FC Barcelona ha dinamitado el mercado de fichajes en las últimas horas. Tras cerrar de forma oficiosa la incorporación del extremo inglés Anthony Gordon —quien aterriza este mediodía en la Ciudad Condal para pasar el reconocimiento médico—, la dirección deportiva azulgrana ha puesto en marcha la maquinaria para acometer un segundo movimiento estratégico de escala mundial: el fichaje de Julián Álvarez.

Según ha podido saberse, el director deportivo culé, Deco, acompañado por ejecutivos de máxima confianza del presidente Joan Laporta, mantuvo una cumbre crucial este miércoles por la noche con el agente del delantero argentino. En dicha reunión, el Barça reafirmó al entorno del jugador que, pese al desembolso por Gordon, Julián sigue siendo el objetivo prioritario para el proyecto de Hansi Flick de cara a la temporada 2026/2027.

El jugador planta al Atlético y elige el Camp Nou

La predisposición de Julián Álvarez está siendo el motor que mantiene viva una operación de alta ingeniería financiera. De hecho, el delantero ya movió ficha antes de marcharse de vacaciones al comunicar formalmente a los despachos del Cívitas Metropolitano su decisión de no firmar la oferta de renovación que le puso el Atlético de Madrid sobre la mesa, la cual alcanzaba los 10 millones de euros por temporada.

El internacional argentino tiene claro que desea unirse al club catalán, una postura que Deco y su equipo volvieron a constatar en la reunión de anoche, donde se pactó la hoja de ruta para el asalto definitivo.

El Atlético resiste: un precio de salida de 150 millones

A pesar de que el Atlético de Madrid es plenamente consciente del interés del Barça desde antes de las pasadas Navidades, en las oficinas rojiblancas no se contempla, a priori, la venta de su estrella. Julián Álvarez tiene contrato en vigor con la entidad colchonera hasta junio de 2030 y una cláusula de rescisión prohibitiva de 500 millones de euros.

La negociación que se vislumbra entre ambos clubes será de una dureza extrema:

Precio mínimo: El Atlético ya ha dejado caer que no se sentará a negociar por ninguna cifra inferior a los 150 millones de euros .

El Atlético ya ha dejado caer que no se sentará a negociar por ninguna cifra inferior a los . Sin trueques: Desde Madrid rechazan tajantemente la inclusión de futbolistas de la plantilla culé en la operación para rebajar el montante económico.

El Barça, que ya va a desembolsar 70 millones de euros fijos más otros 10 en variables por Anthony Gordon, se encuentra actualmente haciendo encaje de bolillos y cuadrando números. Aunque la viabilidad económica de la operación es compleja, en las oficinas del Camp Nou impera la ambición y nadie piensa tirar la toalla por el delantero de la albiceleste.