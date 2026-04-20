Los resultados de la ONCE de hoy, lunes 20 de abril de 2026, se conocerán a lo largo de la tarde y la noche con los sorteos del Cupón Diario y el Super Once. Los jugadores podrán comprobar los números premiados y premios en cuanto se publiquen los datos oficiales.

Miles de personas en España están pendientes este lunes de los resultados de la ONCE de hoy, 20 de abril de 2026. Como cada jornada, los sorteos del Cupón Diario de la ONCE y el Super Once reparten premios entre los participantes que han validado sus boletos.

Por el momento, los resultados de la ONCE de hoy aún no se han publicado. Esta noticia se actualizará en cuanto se celebren los sorteos oficiales y se conozcan los números premiados de la ONCE, permitiendo a los lectores comprobar rápidamente sus boletos.

El Cupón Diario de la ONCE es uno de los sorteos más populares en España. Se celebra cada día y reparte premios a números de cinco cifras, además de una serie asociada que determina los premios mayores.

Por su parte, el Super Once es un sorteo más frecuente, con varios sorteos diarios, en el que los jugadores eligen entre 5 y 11 números de un total de 80. Los premios dependen del número de aciertos obtenidos.

Si has participado en alguno de los sorteos de hoy, es recomendable revisar tu boleto con atención en cuanto se publiquen los resultados oficiales, ya que los premios pueden variar en función del tipo de juego y de los aciertos.

Resultado del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 20 de abril de 2026

Número premiado: [XXXXX]

Serie: [XXX]

Resultado del Super Once de hoy, lunes 20 de abril de 2026

Números premiados: [XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX]

Comprobar ONCE de hoy

Para comprobar los resultados de la ONCE de hoy, debes comparar tu número con el Cupón Diario y, en el caso del Super Once, verificar los aciertos según la combinación ganadora.

Premios de la ONCE

El reparto de premios de la ONCE depende del tipo de sorteo. En el Cupón Diario, los premios principales se asignan al número y la serie, mientras que en el Super Once varían según el número de aciertos.

Cuándo se publican los resultados de la ONCE

Los resultados de la ONCE de hoy se publican tras la celebración de los sorteos oficiales. Esta noticia se actualizará automáticamente con los datos oficiales en cuanto estén disponibles.