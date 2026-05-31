Cada 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin Tabaco, una jornada impulsada por la Organización Mundial de la Salud para concienciar sobre los riesgos del tabaquismo, la exposición al humo y la adicción a la nicotina. La fecha fue instituida por la Asamblea Mundial de la Salud en 1987 para llamar la atención sobre una de las principales epidemias prevenibles para la salud pública.

En 2026, el lema de la campaña es “Desenmascaremos su atractivo: combatamos la adicción al tabaco y a la nicotina”, con especial atención a las estrategias que hacen más atractivos estos productos para los jóvenes.

Por qué se celebra el Día Mundial sin Tabaco

El objetivo de esta jornada es recordar los daños que provoca el tabaco y promover políticas de prevención, espacios libres de humo y ayuda para abandonar el consumo. El tabaco sigue siendo una causa importante de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y distintos tipos de cáncer.

La campaña también pone el foco en los nuevos productos con nicotina, como cigarrillos electrónicos y vapeadores, cuyo uso ha crecido entre adolescentes y jóvenes. Los expertos advierten de que el vapeo no es inocuo y puede favorecer la dependencia a la nicotina.

Beneficios de dejar de fumar

Dejar el tabaco tiene efectos positivos desde el primer día. Según la OMS, a los 20 minutos baja el ritmo cardíaco y la tensión arterial; a las 12 horas, el monóxido de carbono en sangre desciende a niveles normales; y entre 2 y 12 semanas mejora la circulación y la función pulmonar.

A largo plazo, abandonar el tabaco reduce el riesgo de infarto, ictus, cáncer de pulmón, EPOC y otras enfermedades asociadas. También mejora la respiración, el gusto, el olfato, la piel, el descanso y la economía familiar.

Consejos para dejar de fumar

El primer paso es fijar una fecha concreta para dejarlo y comunicarlo al entorno cercano. Conviene retirar tabaco, mecheros y ceniceros de casa, evitar situaciones asociadas al consumo y preparar alternativas para los momentos de ansiedad.

También ayuda identificar los momentos de mayor riesgo: después de comer, al tomar café, al salir con amigos o en situaciones de estrés. En esos casos, se recomienda beber agua, salir a caminar, respirar profundamente o cambiar la rutina.

Cuándo pedir ayuda profesional

Si la dependencia es alta o ya se ha intentado dejar de fumar sin éxito, lo más recomendable es acudir al médico de familia, enfermería o farmacia. Existen tratamientos y programas de apoyo que aumentan las posibilidades de abandono.

También es importante pedir ayuda si aparecen síntomas intensos de abstinencia, como irritabilidad, ansiedad, insomnio, aumento del apetito o dificultad para concentrarse.

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El vapeo no es una alternativa segura

Muchas personas recurren al vapeo pensando que es una opción sin riesgo, pero los productos con nicotina también pueden generar adicción. La campaña de 2026 insiste precisamente en combatir el atractivo comercial de estos productos, especialmente entre menores y jóvenes.

Una oportunidad para empezar

El Día Mundial sin Tabaco puede ser un buen momento para tomar la decisión de dejar de fumar. No siempre se consigue al primer intento, pero cada intento aumenta las posibilidades de lograrlo definitivamente.