Las autoridades sanitarias internacionales mantienen la vigilancia estricta sobre los viajeros de la embarcación tras confirmarse diez casos positivos y tres fallecimientos. El afectado en Madrid evoluciona de manera favorable en el Hospital Gómez Ulla, mientras que la ciudadana francesa continúa ingresada en estado grave en París.

Las autoridades sanitarias mantienen un protocolo de estricta vigilancia internacional sobre todos los pasajeros que viajaban a bordo del crucero MV Hondius. Dicho dispositivo de control se activó tras la detección de un brote de hantavirus el pasado 11 de abril, fecha en la que se registró el fallecimiento de uno de los viajeros mientras se encontraba a bordo de la citada embarcación. Hasta la fecha actual, los organismos competentes en materia de salud pública han confirmado de manera oficial un cómputo global de diez casos positivos por hantavirus y un balance de tres personas fallecidas.

En el ámbito nacional, la situación evoluciona de manera positiva en relación con el afectado de nacionalidad española. Este paciente, que figura entre los pasajeros que fueron trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla tras su llegada al país, había dado positivo en las pruebas analíticas específicas y manifestado un cuadro médico compuesto por febrícula y sintomatología respiratoria. Según los últimos datos clínicos disponibles, su evolución es favorable y en este momento apenas presenta síntomas de la enfermedad.

Por su parte, el resto del contingente español repatriado, conformado por trece ciudadanos que también permanecen evacuados en las dependencias hospitalarias del Gómez Ulla, se encuentra cumpliendo el pertinente periodo de cuarentena preventiva. Todos ellos permanecen estables y totalmente asintomáticos hasta la fecha. Los protocolos médicos establecidos determinan que, en caso de volver a registrar un resultado negativo en una nueva prueba diagnóstica de PCR, estos trece ciudadanos españoles podrán comenzar a recibir visitas por parte de sus familiares directos a partir de la próxima semana.

Situación crítica en Francia y análisis de la cepa vírica

Un escenario diferente se registra en el país vecino. La pasajera de nacionalidad francesa que comenzó a manifestar los primeros síntomas de la enfermedad durante el transcurso del vuelo de repatriación hacia Francia continúa ingresada con un pronóstico de gravedad. La paciente permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Bichat, ubicado en la ciudad de París, donde se encuentra bajo régimen de asistencia respiratoria mecánica debido a las complicaciones de su estado de salud.

Los servicios de investigación médica han logrado completar la secuenciación entera del patógeno hallado en esta paciente ingresada en la capital francesa. Los análisis de laboratorio confirman que el hantavirus detectado se corresponde exactamente con las cepas que ya se conocían de forma previa en Sudamérica. Este hallazgo científico resulta de relevancia para la investigación del brote, dado que la plena correspondencia con las variantes preexistentes indica que el virus no ha experimentado ninguna mutación genética que pudiera derivar en una mayor capacidad de contagio entre humanos o en un incremento de la gravedad clínica de la patología.

Evolución de la sintomatología y evaluación de la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido un pronunciamiento oficial con el objetivo de rebajar el nivel de alarma social generado por este incidente sanitario. Si bien la institución internacional admite la probabilidad de que se identifiquen nuevos contagios aislados a lo largo de las próximas jornadas, sostiene de manera categórica que el nivel de riesgo global para la población mundial se mantiene bajo.

Desde una perspectiva clínica, la enfermedad desencadenada por el hantavirus presenta una evolución característica que se divide en dos fases bien diferenciadas:

Fase inicial o prodrómica: Se caracteriza por la aparición de un cuadro clínico generalizado en el que predomina la presencia de fiebre, dolores musculares difusos, fatiga constante, cefaleas, náuseas y episodios de vómitos.

Fase cardiopulmonar o avanzada: En esta etapa del proceso infeccioso, el paciente puede comenzar a sufrir de manera súbita tos seca y serias dificultades respiratorias causadas por la acumulación de líquido en el tejido pulmonar, un proceso que se manifiesta de forma simultánea a un descenso acusado de la presión arterial.

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Esta última etapa cardiopulmonar posee la capacidad de agravarse con notable rapidez, lo que exige por protocolo el ingreso hospitalario de urgencia del paciente y, en los supuestos de mayor afectación, la aplicación inmediata de cuidados intensivos para sostener las funciones vitales del organismo.