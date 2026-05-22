La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado la alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes en varios quesos frescos de vaca comercializados en España. La alerta, con referencia ES2026/271, afecta ya a productos de las marcas Cerrato, Nativo, Goya y Sabor de Casa, distribuidos en gran parte del territorio nacional.

Qué quesos están afectados por la alerta de Listeria

La retirada incluye todos los lotes de los productos afectados con fecha de caducidad igual o anterior al 6 de julio de 2026. Los consumidores deben revisar especialmente estos quesos refrigerados:

Cerrato: queso fresco sabor mediterráneo, envase de 300 gramos.

Nativo: queso costeño, en barra y envase de 300 gramos.

Goya: queso estilo llanero de 300 gramos y queso latino en barra, 250 gramos y 300 gramos.

Sabor de Casa: queso latino en barra y envase de 325 gramos.

AESAN ha indicado que estos productos están siendo retirados de los canales de comercialización desde el inicio de la alerta.

Qué deben hacer los consumidores

La recomendación principal es clara: no consumir ninguno de los productos incluidos en la alerta si se tienen en casa. También conviene mantener medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros alimentos.

En caso de haber ingerido alguno de estos quesos y presentar síntomas compatibles con listeriosis, como fiebre, vómitos o diarrea, las autoridades recomiendan acudir a un centro sanitario.

Especial precaución en embarazadas y personas vulnerables

La listeriosis puede ser más grave en embarazadas, personas mayores, niños pequeños y personas con el sistema inmunitario debilitado. En estos casos, AESAN recuerda la importancia de seguir las recomendaciones de consumo seguro y consultar con profesionales sanitarios ante cualquier síntoma.

Una alerta ampliada tras nueva información sanitaria

La alerta se ha actualizado después de recibir nueva información a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). Las comunidades autónomas ya han sido notificadas para comprobar que la retirada se cumple en los puntos de venta.