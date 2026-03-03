La Agencia Estatal de Meteorología advierte de una situación de gran inestabilidad que afectará especialmente a Andalucía occidental, el entorno del Estrecho y el archipiélago canario

España se prepara para un cambio drástico en las condiciones meteorológicas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso de especial relevancia ante la irrupción de la borrasca Regina, una baja fría situada en el Atlántico, entre Canarias y el suroeste peninsular. Este fenómeno atmosférico romperá con la tendencia de estabilidad esperada para el inicio del mes de marzo, dejando a su paso precipitaciones intensas, tormentas y un notable descenso de las temperaturas en diversos puntos de la geografía nacional.

Precipitaciones persistentes y tormentas en el sur

La situación más delicada se prevé en Andalucía occidental y, de forma muy significativa, en el entorno del Estrecho. En estas zonas, la AEMET advierte de que las lluvias podrían ser localmente fuertes y acompañadas de tormentas, con acumulados de agua de especial importancia. Esta inestabilidad vendrá acompañada de vientos de componente este que podrían alcanzar rachas muy fuertes en el área del Estrecho y en regiones del extremo sureste peninsular.

De forma paralela, la influencia de la borrasca Regina favorecerá la entrada de un flujo húmedo desde el Mediterráneo. Este fenómeno provocará cielos nubosos y precipitaciones ocasionales en gran parte de la fachada oriental y el centro este peninsular, siendo estas más abundantes al norte del cabo de la Nao.

Alerta por nieve y viento en Canarias

El archipiélago canario será otra de las zonas más castigadas por la borrasca. La previsión apunta a cielos cubiertos con lluvias que pueden ir acompañadas de aparato eléctrico. En las zonas altas, se espera nieve por encima de los 1.700 metros, con probables acumulados significativos en las cumbres.

Además del agua y la nieve, el viento será un factor de riesgo en las islas, donde se esperan rachas muy fuertes de componente norte. Por el contrario, el cuadrante noroeste de la Península y el Cantábrico disfrutarán de cielos más despejados, con solo algunos intervalos nubosos y una baja probabilidad de chubascos dispersos.

Calima y evolución de las temperaturas

La jornada también vendrá marcada por la presencia de calima en la mayor parte de la Península y Baleares, así como bancos de niebla matinales en el interior del tercio este y el alto Ebro.

En cuanto a los termómetros, las temperaturas máximas experimentarán un descenso en Canarias, el sistema Ibérico y el litoral cantábrico. Por el contrario, se esperan ascensos en las provincias del Mediterráneo, Pirineos y en el extremo oeste peninsular, llegando a ser notable en el oeste de Galicia. Las mínimas tenderán a subir de forma generalizada, salvo en el entorno del Estrecho y el noroeste, donde predominarán los descensos con heladas débiles en la zona de los Pirineos.