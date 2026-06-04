Madrid — La criminalidad en España ha registrado un ligero repunte del 1 % durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según el balance oficial publicado este jueves por el Ministerio del Interior, las fuerzas de seguridad registraron un total de 595.240 delitos entre enero y marzo.

El dato más preocupante del informe es el marcado ascenso del 10 % en los homicidios dolosos y asesinatos consumados, que pasaron de los 85 casos registrados en 2025 a un total de 94 en los tres primeros meses de este año. En la otra cara de la moneda, los delitos tradicionales contra el patrimonio, como los robos en viviendas y comercios, experimentaron un notable descenso.

Radiografía de los delitos: Convencional vs. Digital

El balance divide la actividad delictiva en dos grandes bloques, consolidando la tendencia al alza del fraude digital en detrimento de la delincuencia tradicional:

Criminalidad convencional: Representa el 79,4 % del total con 472.512 infracciones penales. Dentro de este bloque, los delitos contra el patrimonio (robos, hurtos y sustracción de vehículos) suponen el 40,9 % y disminuyeron en su conjunto un 2,9 % .

Representa el con 472.512 infracciones penales. Dentro de este bloque, los delitos contra el patrimonio (robos, hurtos y sustracción de vehículos) suponen el 40,9 % y . Cibercriminalidad: Alcanzó las 122.728 infracciones, lo que supone un incremento del 1,2 %. El motor absoluto de la delincuencia virtual siguen siendo las estafas informáticas, que representan el 90,2 % de este sector. En este trimestre se denunciaron 110.640 fraudes online, un 3,9 % más que el año pasado.

Repunte de las agresiones sexuales

Otro indicador al alza ha sido el de los delitos contra la libertad sexual. Entre enero y marzo se contabilizaron 1.290 agresiones sexuales con penetración (violaciones), lo que representa una subida del 3,8 %.

Desde el Ministerio del Interior vinculan este incremento «sostenido» a una mayor concienciación social y a la reducción de la tolerancia frente a este tipo de violencia. Según el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, estas políticas institucionales han generado una mayor disposición y confianza de las víctimas a la hora de dar el paso y denunciar los hechos ante las autoridades.

Caen los robos y los hurtos de forma generalizada

A pesar del repunte en delitos de sangre y agresiones, la seguridad en las calles y hogares muestra una mejora en las estadísticas de robos:

Robos con fuerza: Caen un 4,2 % a nivel global (viviendas, establecimientos y otras instalaciones).

Caen un a nivel global (viviendas, establecimientos y otras instalaciones). Asaltos a domicilios: Se redujeron un 3,0 % , registrándose 17.586 casos frente a los 18.135 del año anterior.

Se redujeron un , registrándose 17.586 casos frente a los 18.135 del año anterior. Hurtos: Disminuyeron un 3,2 % (146.815 delitos).

Disminuyeron un (146.815 delitos). Robos con violencia o intimidación: Se mantuvieron prácticamente estables con una levísima bajada del 0,1 % (13.487 casos).

Se mantuvieron prácticamente estables con una levísima bajada del (13.487 casos). Sustracción de vehículos: Es la única excepción en este bloque, con un repunte del 2,6 % (7.908 robos de coches).

Desequilibrio por Comunidades Autónomas

El comportamiento de la criminalidad no ha sido uniforme en todo el territorio nacional. Los mayores incrementos delictivos se concentraron con fuerza en Aragón (10,5 %) y Baleares (8,6 %). Por el contrario, la delincuencia dio un respiro y descendió únicamente en cuatro regiones autónomas: Cataluña (-6 %), Galicia (-1,9 %), Andalucía (-0,5 %) y La Rioja (-0,4 %).